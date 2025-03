El PSOE de Córdoba critica la "falta de compromiso" del PP con la sanidad pública

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha criticado este jueves la "falta de compromiso del PP con la sanidad pública, tras su voto en contra de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un organismo clave para reforzar el Sistema Nacional de Salud, mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias y garantizar una vigilancia epidemiológica eficaz en todo el país, y a cuya sede, además, aspiraba Andalucía, concretamente en Granada".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha calificado esta decisión como "un acto de irresponsabilidad absoluta y un ataque directo a la sanidad pública", y ha señalado el cambio de criterio del PP, ya que "primero apoyó la Ley en la Comisión de Sanidad y, cuando llega el momento clave, vota en contra", lo que ha tildado de "vergüenza".

Para Mayoral, el PP "se ha plegado a la estrategia de confrontación de Vox y ha traicionado a los ciudadanos, porque lo único que le importa es desgastar al Gobierno, aunque eso signifique debilitar nuestro sistema sanitario".

Además, ha aludido a la "incoherencia" del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "quien exigió públicamente que la sede de la Aesap estuviera en Granada y ahora ve cómo su propio partido tumba la iniciativa", y ha recordado Mayoral que Moreno "decía que la Agencia tenía que estar en Andalucía, pero el PP vota en contra de su creación. Es un fraude político y un engaño a los andaluces. No les interesa la sanidad pública, les interesa el negocio privado, y una sanidad fuerte y bien gestionada les estorba".

A este respecto, el diputado socialista ha opinado que "el PP vuelve a demostrar que está al servicio de la sanidad privada y que su modelo pasa por desmantelar el sistema público, para que sólo quien pueda pagárselo tenga derecho a una atención de calidad. Es lo que han hecho en Andalucía y lo que siguen intentando hacer a nivel nacional. Con su voto en contra de la Aesap, han dejado claro, una vez más, que no creen en la sanidad pública, no creen en la igualdad y no creen en los derechos de los ciudadanos".