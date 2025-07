PSOE de Córdoba critica "paralización" en la vivienda "pese a los 7.000 cordobeses que esperan una VPO"

CÓRDOBA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado la política de vivienda del alcalde, José María Bellido, por "haber convertido el acceso a un derecho constitucional en un lujo inalcanzable para miles de cordobeses". As, refiriéndose a los datos de la empresa pública Vimcorsa, "ni una sola promoción de vivienda está en marcha en Córdoba, ni en régimen de compraventa ni de alquiler, para todo el año 2025 y, con toda probabilidad, tampoco para 2026".

En palabras de Ortiz, "Bellido ha hecho de la inacción su única política en materia de vivienda. Hoy en Córdoba no se construyen viviendas públicas, y mientras tanto, más de 7.000 familias esperan una solución que nunca llega", ha explicado en una nota de prensa.

La situación es "especialmente alarmante" si se tiene en cuenta que Vimcorsa dispone actualmente "de tan sólo 815 viviendas en alquiler, una cifra absolutamente insuficiente frente a la demanda real de la ciudad". Mientras tanto, el gobierno municipal del PP "mantiene completamente cerrada la Oficina Municipal de la Vivienda, un recurso esencial para garantizar el derecho a la vivienda a las personas más vulnerables".

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido "su reapertura inmediata, con una dotación adecuada de personal técnico, jurídico y social, capaz de atender las múltiples situaciones de emergencia habitacional que se viven en Córdoba". Para Ortiz, "esta oficina debe convertirse en un espacio de atención integral, donde se oriente a las familias, se medien conflictos de desahucio, se activen ayudas y recursos públicos, y se promueva una cultura de acceso justo y protegido a la vivienda".

"No se trata sólo de abrir una puerta, sino de dotar esa oficina de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para que sea verdaderamente útil. No podemos seguir dejando solas a las familias que enfrentan un desahucio o no pueden pagar un alquiler", ha declarado Ángel Ortiz.

De este modo, el concejal socialista ha señalado "el caso reciente de Nerea y David, una pareja cordobesa con dos hijos pequeños que no ha recibido ningún ofrecimiento de alquiler social ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Junta de Andalucía". Se trata de "un ejemplo desgarrador del abandono institucional en el que el PP ha sumido a Córdoba". "¿Qué más tiene que pasar para que actúen? ¿Cuántas familias más tienen que caer en la desesperación?", se ha preguntado el edil socialista.

A esta situación, Ortiz ha sumado "la falta de aprovechamiento del Plan Estatal de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, que permite a los ayuntamientos financiar hasta el 60% del coste de nuevas viviendas públicas en alquiler. Córdoba, bajo el mandato del PP, ha renunciado a utilizar estos fondos estatales, mientras otras ciudades están ampliando su parque público y ofreciendo alternativas reales a quienes más lo necesitan".

"No es un problema de falta de recursos, sino de falta de ambición política. Mientras otros municipios están captando fondos del Gobierno para construir vivienda pública, en Córdoba el PP prefiere mirar hacia otro lado", ha concluido Ortiz.