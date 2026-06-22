El PSOE de Córdoba destaca el Decreto del Gobierno que permite a los ayuntamientos utilizar sus superávit

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este lunes "muy positivamente" la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley, impulsado por el Gobierno de España, que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local para 2026, y que "permite, por primera vez, a los ayuntamientos utilizar sus superávit para inversiones financieramente sostenibles y políticas de vivienda".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha subrayado que "la provincia de Córdoba percibirá este 2026 algo más de 482 millones de euros, entre los 207 millones que llegan directamente a la Diputación, los 138,1 millones que se distribuirán entre los ayuntamientos de la provincia, y los 137 millones para el Consistorio de Córdoba capital, o lo que es lo mismo, un 57,5% más que los recursos que llegaban en 2018, de 306 millones, último año de Gobierno del PP".

Para Crespín, la norma supone "un auténtico balón de oxígeno para los ayuntamientos cordobeses y para el conjunto de las entidades locales", ya que persigue dos objetivos fundamentales, "garantizar más recursos para las administraciones territoriales y ofrecer a los municipios nuevas herramientas para invertir en proyectos que mejoren la vida de sus vecinos y vecinas".

En el caso de la provincia de Córdoba, "los municipios ingresarán este año en sus arcas por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) alrededor de 138,1 millones de euros, de los cuales 77 millones llegarán como entregas a cuenta del primer semestre".

Entre los municipios que más reciben están Lucena (15,6 millones), Puente Genil y Priego (nueve y siete millones, respectivamente), Montilla (7,6 millones), Palma del Río (6,8 millones), Cabra (5,9 millones), Baena (5,6 millones) y Pozoblanco (cinco millones).

Al margen de ello, "la Diputación de Córdoba recibirá este 2026 unos 207 millones de euros por parte del Estado, un 61,7% más que en 2018, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba capital percibe 137 millones de euros, un 63% más que en 2018".

Crespín ha resaltado que se trata de "decisiones que tienen una repercusión directa en el día a día de la ciudadanía, porque de esta financiación dependen servicios esenciales como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el transporte público o las infraestructuras municipales".

La dirigente socialista ha precisado que "los ayuntamientos recibirán en 2026 un total de 29.247 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 8,8% respecto al ejercicio anterior y de casi un 68% más si se compara con el último año del anterior Gobierno del PP".

"Es una cifra histórica que demuestra el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el municipalismo. Si la comparamos con 2018, último año del Gobierno del PP en España, supone un incremento acumulado del 57,5%, lo que significa que hoy los ayuntamientos cuentan con muchos más recursos para atender las necesidades de sus municipios", ha explicado.

Según ha señalado Crespín, este aumento de financiación "permitirá reforzar especialmente las políticas de proximidad que prestan los consistorios, mejorando la capacidad municipal para atender servicios relacionados con el transporte, los servicios sociales, el mantenimiento urbano y todas aquellas actuaciones que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía".

La dirigente socialista ha recordado que los ayuntamientos son "la administración más cercana a las personas. Por eso es tan importante que dispongan de recursos suficientes para responder a los desafíos diarios de nuestros pueblos y ciudades".

Crespín también ha destacado otra de las medidas más relevantes incluidas en el decreto, "a posibilidad de que las entidades locales puedan utilizar sus superávit para financiar inversiones sostenibles sin que estas computen a efectos de la regla de gasto".

Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, más de 2.500 entidades locales podrán beneficiarse de esta medida y movilizar más de 3.100 millones de euros adicionales para actuaciones vinculadas a infraestructuras, sostenibilidad, servicios públicos, desarrollo económico, energía, industria, comercio, protección civil o mejora de equipamientos municipales.

"Se trata de una herramienta muy importante porque permite que los ayuntamientos que han gestionado sus cuentas con responsabilidad puedan reinvertir esos recursos en proyectos útiles para la ciudadanía y en actuaciones que contribuyan al desarrollo y modernización de sus municipios", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba se ha referido también a la novedad que incorpora el decreto en materia de vivienda. Por primera vez, "se establece un régimen plurianual que permitirá a los ayuntamientos destinar sus remanentes a inversiones en vivienda y ejecutarlas durante los cuatro años siguientes".

"Es una medida de enorme relevancia --ha subrayado--, porque ofrece estabilidad, planificación a medio plazo y más capacidad de actuación a los municipios para impulsar políticas públicas de vivienda. Además, contribuirá a reforzar la oferta de vivienda pública y a dar respuesta a uno de los principales problemas que hoy preocupan a miles de familias y jóvenes".

Por último, Crespín ha destacado que el decreto fue aprobado "con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que fue la única formación que votó en contra", de modo que, "frente a quienes rechazan más financiación para los ayuntamientos y más herramientas para mejorar los servicios públicos, el Gobierno de España sigue apostando por fortalecer el municipalismo, impulsar la inversión local y ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía", ha concluido.