El PSOE de Córdoba elabora el "mapa de la sangría sanitaria de Moreno Bonilla" en la Comarca del Guadiato

CÓRDOBA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas Carmen Pozón y Manuela Martínez han denunciado este sábado el "mapa de la sangría sanitaria de Moreno Bonilla" con los recortes y carencias que sufren los municipios de la comarca del Guadiato en una atención a medios realizada en Obejo junto a la portavoz municipal socialista, Elena Hernández.

Pozón ha desgranado uno por uno la "situación de emergencia sanitaria" que viven los vecinos de cada uno de los municipios del Guadiato, en los que "se acumulan falta de médicos de familia y sobre todo de pediatras, recortes en los horarios de atención a los pacientes y tramos diarios sin urgencias, ambulancias compartidas entre municipios, falta de personal administrativo y retrasos en las citas".

Las diputadas han urgido a la Junta y al Gobierno de Moreno "a poner fin al desmantelamiento de la sanidad pública en el ámbito rural" y a revertir "una gestión que prima el desvío de dinero público a la sanidad privada, como el plan anunciado por la Junta de destinar 734 millones de euros a clínicas privadas para abordar las listas de espera quirúrgicas y de especialidades".

Pozón y Martínez han insistido en la importancia que tienen los servicios básicos en el medio rural "para que nuestros pueblos no se queden vacíos", y han puesto como ejemplo a Obejo como "localidad que sufre los efectos de la despoblación y que en los últimos años ha visto mermados servicios tan necesarios como la sanidad, ya que en el centro de salud de Obejo faltan profesionales, no hay médico de familia a diario y no existe el servicio de urgencias, mientras que en el centro de salud de Cerro Muriano no existe pediatra, a pesar de residir en él más de 300 niños".

Ambas han argüido que ante la queja de los vecinos, la respuesta del Gobierno de Moreno Bonilla siempre es la misma: "Para tan poca gente, no es rentable", lo que han rechazado al defender que los servicios básicos "no se miden en criterios de rentabilidad económica, sino social, puesto que todas las personas tienen derecho a recibir una servicio sanitario adecuado y de calidad".

"Si en nuestros pueblos, porque hay pocos habitantes, desaparecen los profesionales de la salud, cada vez seremos menos; y sin servicios básicos no hay vecinos, y sin vecinos nuestros pueblos se mueren", han aseverado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Obejo, Elena Hernández, ha puesto de manifiesto "las circunstancias tan nefastas que la sequía que sufrimos va a tener en la campaña agrícola, sobre todo en un municipio como Obejo, donde todo el mundo trabaja en la aceituna y ya se prevé esta campaña como un desastre y el número de jornales se van a reducir considerablemente".

La portavoz ha pedido que se adopten medidas extraordinarias para ayudar a la gente del campo a compensar la falta de jornales que no van a poder echar en esta campaña por culpa de la sequía, una petición que el Grupo Socialista en la Diputación llevará al próximo pleno de la Corporación para solicitar actuaciones de urgencia.