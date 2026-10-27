El PSOE Córdoba exige al alcalde que "asuma su responsabilidad en mantenimiento de comedores escolares y pida mejoras"

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su concejal Isabel Bernal, ha mostrado este martes su "solidaridad" con las familias del alumnado de los colegios públicos de la ciudad que advierten de "la mala calidad de la comida y las deficiencias en el servicio de comedor escolar". Ante esta situación, el PSOE ha instado al alcalde, José María Bellido, a "asumir sus responsabilidades en el mantenimiento de estos espacios y a reclamar a la Junta de Andalucía que rectifique y mejore la gestión de un servicio esencial para las familias cordobesas".

En una nota, Bernal ha respaldado las protestas protagonizadas por las familias, que el pasado viernes impulsaron una propuesta de paro de los comedores y concentraciones a las puertas de los centros educativos coincidiendo con la hora de la comida, "como muestra de su preocupación por la calidad del servicio que reciben sus hijos".

La concejal ha advertido de que "las quejas de las familias evidencian la necesidad de adoptar medidas para garantizar que los comedores escolares funcionen con los estándares de calidad que merecen los niños". En este sentido, ha señalado a la Junta de Andalucía como "responsable de la contratación de las empresas que suministran la comida y prestan el servicio de monitores", y ha pedido al Gobierno andaluz que "revise su gestión y actúe para corregir las deficiencias denunciadas".

No obstante, Bernal ha recordado que "el mantenimiento de los espacios destinados a comedor escolar en los colegios públicos corresponde al Ayuntamiento", por lo que ha exigido a Bellido que "cumpla con sus obligaciones y garantice que estas instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas para su uso diario".

"Los comedores escolares deben reunir todas las garantías de calidad, tanto en la comida y el servicio de monitores como en las instalaciones en las que comen los niños", ha defendido la edil socialista, quien ha insistido en "la necesidad de actuar sobre las infraestructuras y realizar todas las mejoras que sean necesarias".

En concreto, el PSOE reclama al Consistorio que "garantice el correcto mantenimiento de los espacios utilizados como comedores, con especial atención a elementos como los cerramientos, las persianas, la climatización y los alicatados, además de acometer las actuaciones necesarias para que el alumnado pueda comer en condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad".

Para Bernal, "el alcalde no puede desentenderse de un problema que afecta directamente al bienestar de los escolares y a la tranquilidad de sus familias". Por ello, ha solicitado a Bellido que "actúe en el ámbito de sus competencias y que, al mismo tiempo, exija a la Junta de Andalucía, gobernada también por el PP, una respuesta inmediata a las deficiencias denunciadas en la comida y en la prestación del servicio".

"Bellido debe cumplir con sus responsabilidades y pedirle a Moreno Bonilla que haga lo mismo", ha subrayado, para apostillar que "no basta con mirar hacia otro lado mientras las familias protestan por un servicio tan importante para la alimentación y el bienestar de sus hijos".

"UNA PRIORIDAD COMPARTIDA"

El PSOE considera que "la calidad de los comedores escolares debe ser una prioridad compartida entre ambas administraciones" y demanda "una actuación coordinada que permita resolver las deficiencias, mejorar las instalaciones y garantizar un servicio digno para todo el alumnado de los colegios públicos de Córdoba".

En palabras de la edil, "la alimentación de los escolares no puede quedar en un segundo plano", a lo que ha agregado que "las familias merecen respuestas y soluciones, y el Ayuntamiento y la Junta tienen que asumir sus responsabilidades".