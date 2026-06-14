El PSOE de Córdoba exige explicaciones al Consistorio por la renuncia al tanteo y retracto de los cines de verano

Córdoba.- El PSOE reclama frenar la tercera subida de basura y transformar el sistema tarifario - PSOE DE CÓRODBA

CÓRDOBA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha requerido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, explicaciones y documentación sobre la renuncia al derecho de tanteo y retracto que tenía el Consistorio de Córdoba en la venta de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia por su propietario Esplendor Cinema al empresario Antonio Amil.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Hurtado ha considerado que esa renuncia ha provocado un "auténtico perjuicio económico" a la ciudad de Córdoba, que podría haber adquirido los tres cines por 300.000 euros, "casi lo que vale una VPO de Vimcorsa".

Así, el socialista ha lamentado que el único expediente por el que han tenido conocimiento de la renuncia es el de la subrogación al nuevo propietario del contrato del Ayuntamiento con Esplendor Cinema. En este expediente se hacía referencia a la decisión de renuncia al tanteo y retracto, tomada por el Gobierno de Bellido, sin que se conozcan los informes jurídicos que la avalen, las causas que han motivado la renuncia y las resoluciones adoptadas, ha señalado Hurtado.

Para el portavoz socialista, es "más incomprensible aún" que después de la renuncia el Gobierno Municipal haga una oferta de compra, por lo civil, al empresario que los ha adquirido por el mismo importe de 300.000 euros.

Hurtado ha criticado "la falta de transparencia, la negligencia y la torpeza de Bellido" para adquirir unos cines de verano que garantizarían la programación cultural estival en el Casco Histórico de la ciudad y el uso social y deportivo que pudiesen tener el resto del año.

Además, el portavoz socialista ha considerado "más grave aún que esta negligente decisión del Gobierno Municipal suponga en realidad un enorme perjuicio económico para la ciudad". En este sentido, ha pedido por escrito toda la documentación, que deberá serle remitida conforme al plazo legal establecido, y que en caso de no obtenerla "la exigirá a través del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía".

Para Hurtado, Bellido "ha despreciado las reivindicaciones de los vecinos y de los grupos de la oposición, mostrándose una vez más como una apisonadora política que considera que todas sus decisiones, acertadas o desacertadas, están legitimadas con su mayoría absoluta".

Así, ha esperado que esta negligente decisión "llegue a tener consecuencias jurídicas y políticas, porque los cines de verano significan mucho en nuestra ciudad y porque se ha perdido una oportunidad histórica para ser patrimonio municipal".

Para Hurtado, "nuestros cines de verano concitan el valor patrimonial y el valor inmaterial de una tradición cordobesa para promover y difundir la cultura del cine, para dinamizar el Casco Histórico de la ciudad y para luchar contra las altas temperaturas estivales como auténticos refugios climáticos".