El PSOE de Córdoba exige al Gobierno de Bellido mecanismos públicos de protección en vivienda ante los desahucios

Archivo - Córdoba.- El PSOE critica "la deslealtad institucional" con el Distrito Sur - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que "la falta de políticas municipales de vivienda está dejando sin apoyo a familias vulnerables en Córdoba" y han puesto sobre alerta un posible nuevo caso con una vecina del Sector Sur. Los socialistas, al respecto, han considerado que esta situación vuelve a evidenciar "la ausencia de medidas efectivas" por parte del Gobierno local del Partido Popular para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal socialista Ángel Ortiz ha subrayado que "la política de vivienda del Partido Popular en Córdoba es un fracaso absoluto", y ha lamentado que el Consistorio local "continúe sin desplegar mecanismos de mediación y protección que deberían activarse ante cualquier riesgo de pérdida de vivienda". En concreto, ha estimado que "la ciudadanía no puede afrontar sola procedimientos judiciales complejos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado".

En este sentido, Ortiz ha concretado que la Oficina Municipal de la Vivienda es precisamente el instrumento que debería estar funcionando para "asistir, informar, proteger y defender a las familias" que ven vulnerado su derecho a la vivienda "frente a fondos buitre y especuladores que sólo buscan rentabilizar la vivienda como un activo económico". Al hilo, ha señalado que "es un compromiso incumplido mientras crecen los casos de vulnerabilidad habitacional".

En concreto, Ortiz ha reclamado la puesta en marcha inmediata de dicha Oficina, dotada de personal especializado "capaz de ofrecer asesoramiento jurídico, mediar con grandes tenedores y activar recursos de emergencia antes de que las familias lleguen a situaciones límite". Asimismo, el grupo socialista ha exigido reactivar un protocolo municipal antidesahucios que integre a Servicios Sociales, Policía Local y Vimcorsa, "con capacidad real de actuación preventiva".

En este sentido, el edil ha lamentado que Vimcorsa se desentienda de las dificultades que tienen las familias cordobesas para acceder a una vivienda digna y ha defendido que la empresa pública "debe recuperar su papel como operador de vivienda social". Entre las medidas urgentes que propone destacan el "impulso de alquileres sociales puente, la compra pública de viviendas afectadas por ejecuciones abusivas, la mediación activa con grandes tenedores y la creación de una bolsa municipal de viviendas asequibles, especialmente dirigida a personas mayores con ingresos reducidos". Así, ha considerado que "Vimcorsa debe volver a ser una herramienta útil para quien más lo necesita y no una oficina paralizada sin políticas reales".

Finalmente, el concejal socialista ha afirmado que la situación que viven muchas familias del Sector Sur "no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática creciente ante la que el Ayuntamiento no puede seguir sin reaccionar". En relación, Ortiz ha considerado que "cuando una familia cordobesa se ve amenazada por perder su vivienda, la respuesta no puede ser el silencio", motivo por el que han exigido al alcalde "que actúe ya y que garantice que ninguna persona en Córdoba vuelva a enfrentarse sola a una situación tan injusta".