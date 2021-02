El PSOE de Córdoba exige a la Junta que atienda a los autónomos y "no sea cicatero" con las ayudas al alquiler

CÓRDOBA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Rosa Aguilar ha exigido al Gobierno andaluz que atienda a los autónomos, "no sea cicatero" con las ayudas al alquiler y que "rebaje las exigencias" para obtenerlas.

En un comunicado, Aguilar ha afirmado que 1.039 autónomos cordobeses no han recibido estas ayudas, al tiempo que ha explicado que 2.044 autónomos de la provincia de Córdoba presentaron solicitud para recibir las ayudas para el alquiler que había convocado la Junta, "si bien 825 de estos autónomos no han recibido esta ayuda, mientras que de los 368 trabajadores cordobeses por cuenta propia del sector del ocio nocturno y de establecimientos recreativos infantiles que presentaron solicitudes 214 no percibirán dicha ayuda".

"Es inaudito que la Junta dé la espalda a los autónomos cuando peor lo están pasando, cuando se están viendo obligados a cerrar sus negocios como consecuencia de la pandemia", ha afirmado la parlamentaria socialista, que ha añadido que "los autónomos y las pymes necesitan, más que nunca, la ayuda del Gobierno andaluz".

Para Aguilar, "ni el comercio ni la hostelería ni los autónomos en general

pueden sobrevivir con las migajas que les da la Junta y mucho menos si se les deniegan ayudas que ya de por sí son escasas". Desde el PSOE "hemos reclamado al presidente andaluz --Juanma Moreno-- que deje de mirar a otro lado, que dé ayudas directas a las empresas y a los autónomos y atienda las necesidades del sector porque ni Andalucía ni Córdoba se pueden permitir que los negocios sigan echando la persiana y las cifras del paro sigan incrementándose", ha insistido.

La parlamentaria socialista ha añadido que "no se puede jugar con las expectativas de la ciudadanía, hay que dar respuesta ante la dura situación que atraviesan miles de personas".

Por último, Aguilar ha afirmado que la "desastrosa" gestión que el Gobierno andaluz está haciendo de la pandemia no solo afecta a la sanidad pública, la educación pública, "también está afectando a la economía y el empleo"; por eso, es imprescindible que Moreno "tome las riendas y asuma su responsabilidad con los andaluces".