El PSOE de Córdoba exigirá en el Pleno la renovación "inmediata" del convenio de financiación de exhumaciones

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha anunciado este lunes la presentación de una moción al Pleno del jueves para exigir la renovación "inmediata" del convenio de financiación de las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud y reclamar a las administraciones gobernadas por el PP que "mantengan el compromiso institucional con la memoria democrática".

En una rueda de prensa, el edil, quien ha exigido al PP que "no abandone a las víctimas del franquismo y garantice las exhumaciones en Córdoba", ha alertado no obstante del "riesgo de paralización definitiva de los trabajos tras la firma del pacto de gobierno PP-Vox que permite la continuidad de Moreno Bonilla como presidente de la Junta".

Dobladez ha señalado que esta iniciativa "es un llamamiento a preservar uno de los grandes consensos democráticos de nuestra ciudad y a seguir avanzando bajo los principios de verdad, justicia y reparación que Naciones Unidas reconoce como derechos de las víctimas".

El edil socialista ha mostrado su "preocupación por el giro que puede producirse en las políticas de memoria democrática tras el acuerdo suscrito la pasada semana entre el Gobierno andaluz y Vox, que contempla la derogación de la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía para sustituirla por una denominada Ley de Concordia".

"Las Naciones Unidas ya han advertido de que este tipo de leyes pueden invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista", ha avisado, para afirmar que "Andalucía, desgraciadamente, se dispone a seguir ese mismo camino".

Por ello, Dobladez ha pedido al PP que "aclare cuál será su posición". "El PP tiene que decidir de qué lado está: si está del lado de la democracia, de la justicia y de las familias que llevan décadas esperando recuperar a sus seres queridos, debe demostrarlo con hechos", ha manifestado, para apuntar que "tiene que firmar el convenio y garantizar los recursos necesarios para que las exhumaciones continúen sin interrupciones".

El concejal ha recordado que "el protocolo para las exhumaciones fue firmado en diciembre de 2020 por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, mientras que el convenio de colaboración y financiación se formalizó un año después con una duración de cuatro anualidades".

Sin embargo, ha lamentado que "los trabajos no comenzaran hasta octubre de 2023 y que, una vez finalizado el convenio en diciembre de 2025, las administraciones gobernadas por el PP hayan permitido la paralización del proyecto".

Según ha expuesto, "durante todo el año pasado advertimos de que era imprescindible renovar el convenio antes de que expirara", pero "la única administración que cumplió fue el Gobierno de España, que aprobó su aportación económica", mientras que "el resto dejó pasar el tiempo hasta que el convenio terminó, los trabajos se abandonaron y las fosas volvieron a cubrirse". "Ha sido un fracaso institucional que ha causado un enorme dolor a los familiares de las víctimas", ha reprochado.

Dobladez ha comentado que, "según los estudios realizados, en las tres fosas del cementerio de La Salud permanecen enterradas 7.231 personas, entre ellas más de un millar de víctimas del franquismo". "En el cementerio de San Rafael se estima que hay 860 personas represaliadas, de las que 816 continúan en fosas comunes", ha citado.

Además, ha destacado "el trabajo desarrollado por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha documentado más de 10.000 expedientes de consejos de guerra con más de 14.000 cordobeses represaliados".

"SIETE MESES DE BLOQUEO"

Entretanto, el edil ha criticado que, "siete meses después de que las fosas fueran nuevamente cubiertas, ni la Junta de Andalucía, ni la Diputación Provincial, ni el Consistorio hayan comprometido financiación para garantizar la continuidad del proyecto".

"Han querido hacer creer que todo se debe a problemas administrativos, pero los problemas administrativos son la consecuencia de una falta evidente de voluntad política", ha indicado, para apostillar que "hoy, siete meses después, las tres administraciones gobernadas por el PP siguen sin poner un solo euro para garantizar la continuidad de las exhumaciones".

Al respecto, ha mencionado que "aunque el gobierno municipal ha anunciado la licitación de un contrato de cuatro meses financiado con los fondos aportados por el Ejecutivo central, esa solución resulta claramente insuficiente", dado que "no se pueden abrir las fosas durante cuatro meses para volver a cerrarlas por falta de financiación". "Las familias necesitan certezas, no parches", ha defendido, para enfatizar que "Córdoba necesita un compromiso serio, estable y duradero".

El concejal ha recordado también el homenaje celebrado el 14 de junio con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura. "Fue una imagen profundamente dolorosa, porque los familiares tuvieron que depositar flores sobre fotografías colocadas encima de la tierra que volvía a cubrir las fosas", ha relatado, para añadir que "ninguna ciudad democrática debería permitir que esa escena vuelva a repetirse".

LA MOCIÓN

Por todo ello, la moción del Grupo Socialista propone instar a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial a firmar durante este mismo mes de julio un nuevo convenio de cuatro años con el Ayuntamiento; "incorporar una cláusula que garantice que las fosas no volverán a cerrarse hasta la finalización completa de las exhumaciones; licitar de manera urgente un nuevo contrato que impida nuevas interrupciones, y poner en funcionamiento una oficina permanente de atención a los familiares que permita realizar las pruebas de ADN con independencia de la empresa adjudicataria".

En palabras de Dobladez, "estamos hablando de derechos humanos, de dignidad y de calidad democrática", de manera que "Córdoba no puede permitirse retroceder". "Lo que reclamamos es que las administraciones cumplan la palabra que dieron a las víctimas y a sus familias", ha trasladado el edil.