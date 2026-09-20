El PSOE de Córdoba insta al alcalde a pagar todos los premios de jubilación de los empleados municipales

Córdoba.- El PSOE critica la inversión de más de 200.000 euros en el arreglo de fachadas de iglesias - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de la capital, José María Bellido, que pague todos los premios de jubilación de los empleados municipales pendientes conforme al reglamento en vigor, puesto que fue aprobado con todos los informes preceptivos y con las garantías jurídicas de los letrados municipales y de la Secretaría de Pleno.

Tal y como ha concretado la formación en una nota, Hurtado ha considerado que estando el reglamento en vigor no debe suspenderse su aplicación por parte del Gobierno Municipal, puesto que es una norma que aprobó el Ayuntamiento en Pleno. Así, ha lamentado que estando en vigor dicha norma desde el pasado mes de mayo y después de años en tramitación, "no se le haya pagado aún a ningún jubilado, siendo más de 250 las personas que lo han solicitado y que llevan años esperando cobrar el premio que le corresponde por la normativa municipal".

Para el socialista, la "falta de capacidad" de gestión del Gobierno de Bellido "es la principal causa del tapón cada día mayor de deuda a los jubilados municipales", y ha considerado que "si estuvieran ya pagados no estaríamos en estos momentos pendientes de sentencias judiciales contradictorias y de resolución de las mismas, lo que nos lleva a una nueva suspensión según el Gobierno Municipal".

"Los jubilados del Ayuntamiento de Córdoba están sufriendo injustamente la demora en el pago del premio de jubilación con constantes excusas, mientras que la realidad es por la ineficacia de quienes dirigen el departamento de Recursos Humanos", ha opinado.

En este sentido, Hurtado ha señalado que además de la demora en los premios de jubilación, hay "demora en el pago de la actualización salarial de este año en la aplicación de las jubilaciones parciales, en el pago de los servicios especiales a Policía Local y Bomberos", en la aprobación de la RPT y VPT del Ayuntamiento "y en muchas otras cuestiones que son incapaces de resolver".