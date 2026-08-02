El PSOE de Córdoba insta a la Junta a usar la nueva financiación en dependencia "para acabar con la espera"

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba, Esteban Morales - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba, Esteban Morales, ha instado a la Junta a aplicar la financiación del 50 por ciento del Gobierno de España del Sistema de Atención a la Dependencia que supone "una oportunidad histórica para transformar los cuidados en Andalucía y corregir años de recortes y abandono por parte del Gobierno andaluz".

En una nota de prensa remitida por el PSOE de Córdoba, Morales ha detallado que "durante años, Andalucía ha sufrido las consecuencias de los recortes impulsados por el Gobierno del PP, del que Moreno Bonilla formó parte como secretario de Estado de Servicios Sociales". Así, ha resaltado que la Junta "tiene la oportunidad de redimirse utilizando esta financiación histórica para fortalecer la Dependencia en lugar de seguir privatizando servicios".

En este sentido, el parlamentario socialista ha planteado tres prioridades para invertir el incremento de recursos que "llegarán a Andalucía". La primera ha destacado que debe ser "eliminar las listas de espera y garantizar que ninguna persona dependiente fallezca sin haber recibido la prestación a la que tiene derecho".

Asimismo, la segunda propuesta consiste en "iniciar la construcción de un Sistema Público Andaluz de Cuidados, incorporando progresivamente a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio a la red pública, mejorando sus condiciones laborales, aportando estabilidad en el empleo y reconociendo el valor de un colectivo formado mayoritariamente por mujeres que sostiene uno de los principales pilares del Estado del bienestar".

Y por último, Morales ha planteado "liberar a los ayuntamientos que prestan directamente el Servicio de Ayuda a Domicilio del esfuerzo económico que hoy realizan con recursos propios". "La Dependencia es un derecho subjetivo reconocido por ley y debe financiarse entre el Estado y la Junta de Andalucía" ha declarado el parlamentario. Además, ha señalado que "no es justo que muchos municipios tengan que detraer recursos de otros servicios públicos para sostener una competencia que corresponde al sistema público de dependencia".

Al hilo, Morales ha defendido en que el Gobierno de España "ya ha cumplido con su parte", de manera que ha recuperado la financiación al 50 por ciento que establece la Ley de Dependencia. Por ello, ha cuestionado si el presidente andaluz va a "aprovechar esta oportunidad para reparar los errores del pasado" o seguirá utilizando la Dependencia "como un negocio para empresas privadas mientras miles de andaluces esperan una ayuda y miles de trabajadoras siguen soportando condiciones laborales que pueden y deben mejorar".