El PSOE de Córdoba lamenta que "el gobierno local del PP da la espalda de nuevo a la movilidad sostenible en 2026"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha lamentado este viernes que "el gobierno local del PP da la espalda de nuevo a la movilidad sostenible en 2026" y ha mostrado su coincidencia con las alegaciones presentadas por la Plataforma Carril Bici al proyecto de presupuestos municipales para 2026, unas propuestas que "ponen de manifiesto, una vez más, la falta de una política seria y planificada de movilidad sostenible por parte del gobierno municipal".

En una nota, el concejal ha señalado que "las alegaciones de la Plataforma Carril Bici coinciden plenamente con lo que viene denunciando el PSOE: los presupuestos de 2026 no apuestan de verdad por la bicicleta, ni por un modelo de ciudad más saludable y sostenible".

Dobladez ha criticado que "el proyecto presupuestario no contempla una inversión suficiente ni una planificación clara para la ampliación, conexión y mantenimiento de la red ciclista", a la vez que ha recordado que "la Plataforma Carril Bici reclama, entre otras medidas, recursos estables para la mejora de los carriles existentes, la eliminación de puntos inseguros y el desarrollo de una red continua que conecte los distintos barrios de la ciudad".

"Es muy significativo que sean los colectivos ciudadanos quienes tengan que recordarle al Ayuntamiento sus propias obligaciones en materia de movilidad sostenible", ha afirmado el edil socialista, quien ha añadido que "el PP vuelve a dar la espalda tanto a las asociaciones como a una parte importante de la ciudadanía que quiere moverse de forma segura en bicicleta".

UN PLAN MUNICIPAL

Al respecto, el concejal ha insistido en "la necesidad de desarrollar un plan municipal que fomente y facilite el uso de la bicicleta como viene demandando el PSOE en los últimos años y como ha puesto de manifiesto la Plataforma Carril Bici a través de sus alegaciones".

Éstas recogen la ejecución de nuevos carriles bici, priorizar los que ayuden a completar o cerrar las redes existentes, una mayor coordinación con asociaciones de usuarios y órganos de participación vecinal y la señalización vertical y horizontal de las ciclovías, todo ello con un alcance bienal, programando en 2026 el 50% de las existentes.

Asimismo, las alegaciones contemplan el mantenimiento y puesta en valor de las infraestructuras ciclistas actuales --carriles bici, ciclocalles y ciclovías--, la implantación de un nuevo Servicio de Bicicleta Pública con al menos 30 bases y 600 bicicletas y el establecimiento de una red de aparcamientos en la vía pública que englobe los actuales con la creación de nuevos que aseguren la disponibilidad del servicio en ámbitos de entre 50 y cien metros de radio, según zonas y próximos a los equipamientos y servicios de uso público.

El edil socialista ha subrayado que "no se puede hablar de Córdoba verde, ni de lucha contra el cambio climático, mientras se aprueban unos presupuestos que siguen priorizando el coche privado y relegando la bicicleta a un papel residual", por lo que Dobladez ha abundado en "la necesidad de abrir un proceso real de diálogo con la Plataforma Carril Bici y con los colectivos vecinales", porque "la movilidad no se planifica desde el despacho; se planifica escuchando a quienes conocen los problemas diarios de las calles".