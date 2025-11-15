El PSOE de Córdoba lamenta que la Junta "no haya construido ningún kilómetro" de la autovía que conecta Córdoba y Jaén

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio y la diputada provincial socialista Desirée Benavides lamentado que la Junta de Andalucía "haya construido 0 kilómetros de la autovía que pro- metió en campaña electoral bajo el eslogan 'Juanma lo haría' para conectar Córdoba y Jaén".

Según ha enmarcado el partido en una nota, en una atención a medios, Ambrosio ha advertido del "incumplimiento del Gobierno del PP de una promesa electoral para conectar por autovía Córdoba y Jaén, las dos únicas provincias andaluzas que carecen de una doble vía de alta densidad de tráfico que las una de toda la comunidad".

Para la parlamentaria, "no son los números -- en referencia a inversiones presupuestarias -- los que le impiden" al Gobierno andaluz "cumplir con Córdoba y Jaén, son sus prioridades para ungir a otros territorios en detrimento de esta necesaria infraestructura clave en el desarrollo económico y empresarial de ambas provincias".

Ambrosio ha lamentado de igual forma que la Junta haya "despreciado" las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a los presupuestos andaluces de los últimos años para relanzar esta infraestructura y negado reiteradamente la urgencia para la conversión en autovía de la A-306.

Por su parte, Benavides ha reprochado el nuevo olvido al que "está sometido" El Carpio, que no tiene, a su juicio, el desarrollo que merece. Por ello, la diputada provincial ha referido que el PP local "olvida y da la espalda al tejido empresarial local", y le ha acusado de "mantener en completo abandono el polígono industrial de El Carpio".