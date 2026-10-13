El PSOE Córdoba lleva a Pleno "incumplimientos" de gobierno local con plantilla y parar uso hotelero en Calle Manríquez

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento de la capital, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal en el Ayuntamiento de la capital, José Antonio Romero, ha anunciado este martes las dos mociones que su grupo defenderá en el Pleno Ordinario del jueves. La primera aborda "los incumplimientos" del gobierno de José María Bellido con los trabajadores municipales y "la falta de gestión" en materia de recursos humanos y la segunda reclama "frenar el cambio de uso de un edificio público situado en la calle Manríquez, número 2, para evitar que se destine a actividad hotelera y defender su aprovechamiento residencial".

En una rueda de prensa, Romero ha criticado que, "después de dos mandatos del PP al frente del Consistorio, persisten los retrasos en el pago de las nóminas, el incumplimiento de los compromisos salariales y la acumulación de cantidades pendientes por servicios extraordinarios realizados por la plantilla municipal". Una situación que, según ha señalado, "denuncian reiteradamente los representantes sindicales y los propios trabajadores".

Así, el candidato socialista ha reprochado que "el Ayuntamiento todavía no haya aplicado la actualización salarial correspondiente a 2026, pese a que el año está próximo a finalizar", y ha advertido de que "los empleados públicos siguen soportando las consecuencias económicas de estos retrasos".

A ello ha sumado "el incumplimiento de los compromisos relativos a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), cuya negociación y aprobación llevan años pendientes". Romero ha señalado que, "comisión tras comisión, el gobierno municipal traslada a los representantes de los trabajadores que estas cuestiones se resolverán próximamente, sin que se produzcan avances efectivos".

El PSOE también ha reclamado "el abono inmediato de las horas extraordinarias realizadas durante acontecimientos como la Magna, la Semana Santa, las Cruces, la Feria y la Noche Blanca del Flamenco, en los que participan numerosos empleados públicos, especialmente agentes de la Policía Local".

En este sentido, ha relacionado "la falta de personal y los impagos con las dificultades para cubrir determinados servicios extraordinarios", una circunstancia que, a su juicio, "puede repercutir en la seguridad ciudadana". Como ejemplo, ha recordado "los problemas registrados durante la procesión de la Virgen de la Alegría, cuando coincidieron una gran afluencia de público y vehículos circulando por zonas ocupadas por los asistentes, con momentos de tensión entre conductores y peatones".

El candidato socialista ha recordado que "su grupo ya ha pedido el cese o la dimisión del delegado de Seguridad" y ha avisado de que "la situación de la Policía Local no puede analizarse al margen de la falta de efectivos y de los problemas derivados de las cantidades pendientes de pago".

LOS ACUERDOS PARA "CORREGIR"

La moción socialista plantea una serie de acuerdos para "corregir esta situación": aplicar la actualización salarial de 2026, negociar y aprobar la RPT y la VPT, abonar "de inmediato" los servicios extraordinarios y los premios de jubilación pendientes, pagar las cantidades adeudadas al personal laboral y desbloquear los procesos selectivos para cubrir las vacantes existentes.

Asimismo, el PSOE exige que "el gobierno municipal se reúna con los representantes sindicales y establezca un calendario efectivo para resolver los problemas acumulados". "El Consistorio tiene que cumplir con sus trabajadores", ha defendido, para apostillar que "no se puede exigir que los servicios públicos funcionen correctamente mientras se incumplen los compromisos con quienes los hacen posibles".

EL EDIFICIO DE MANRÍQUEZ, "PARA VIVIENDA ASEQUIBLE"

La segunda moción se centra en la política de vivienda y en la propuesta de la Junta de Andalucía para modificar la calificación urbanística del edificio situado en el número 2 de la calle Manríquez, en pleno casco histórico de Córdoba.

Romero ha explicado que "el inmueble, utilizado hasta hace relativamente poco para la gestión administrativa, fue cedido a la Universidad de Córdoba mediante un convenio de dos años, prorrogable por otros dos, para atender sus necesidades mientras se acometen actuaciones en otras instalaciones". Sin embargo, "la Junta ha llevado a la Gerencia Municipal de Urbanismo una propuesta para modificar su calificación, tanto en el Plan General de Ordenación Urbana como en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, con el objetivo de pasar de un uso público a un uso lucrativo hotelero", ha citado.

Para el candidato socialista, "esta iniciativa debe rechazarse en una ciudad que arrastra graves dificultades de acceso a la vivienda y en la que el casco histórico soporta una elevada concentración de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos".

"No se puede permitir que un edificio público termine destinado a uso hotelero cuando Córdoba necesita vivienda asequible y soluciones para que sus vecinos puedan seguir viviendo en el centro", ha señalado el dirigente socialista, quien ha advertido de que "la pérdida progresiva de población residente en el casco histórico amenaza la vida cotidiana de sus calles y barrios". A su juicio, "continuar incorporando inmuebles al uso turístico contribuye a desplazar a los vecinos y dificulta que las nuevas generaciones puedan establecer allí su hogar".

Por ello, la moción insta al Ayuntamiento a "denegar el cambio de uso promovido por la Junta de Andalucía y a defender una alternativa que mantenga el carácter residencial del inmueble una vez que finalice su utilización por parte de la Universidad de Córdoba".

La propuesta socialista plantea también "destinar el edificio a alojamientos para personas mayores y jóvenes, una fórmula que permitiría responder a las necesidades residenciales de ambos colectivos y contribuir a mantener vivo el casco histórico". Como alternativa, el PSOE propone que "se destine a vivienda pública en régimen de alquiler y a precios asequibles".

"Queremos un casco histórico vivo, con vecinos, con jóvenes que puedan emanciparse, con personas mayores que tengan un alojamiento adecuado y con familias que puedan desarrollar allí su proyecto de vida", ha apuntado, para subrayar que "el patrimonio de Córdoba debe estar al servicio de la ciudadanía".

Así, el candidato socialista ha pedido al PP que "no respalde la propuesta de la Junta por razones de afinidad política y que sitúe el interés general de la ciudad por encima de cualquier otro criterio".

Con estas dos iniciativas, el Grupo Socialista llevará al Pleno del 15 de octubre "propuestas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal y a defender el uso residencial de los edificios públicos, con especial atención a la necesidad de vivienda asequible y a la protección de la población residente en el casco histórico".