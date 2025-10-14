El PSOE de Córdoba llevará a Pleno un plan de impacto en Arcángel-Arenal ante la nueva comisaría de Policía

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado este martes de que su grupo elevará a Pleno de la Corporación local una iniciativa para elaborar un plan de impacto en la zona Arcángel-Arenal ante la puesta en marcha de la nueva Comisaría de Policía Nacional, un equipamiento previsto para final del año 2026, "para adelantarnos e ir trabajando con tiempo en su repercusión en movilidad y aparcamiento, dos de los problemas que afectan a los vecinos del barrio".

En una atención a medios junto a la miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba, Ana López, y la secretaria general socialista de la agrupación Sureste Levante, Alicia Moya, Hurtado ha insistido en que "es necesario adelantarnos a la puesta en marcha de este gran equipamiento para evitar las molestias y los perjuicios que se pudiesen provocar en el traslado a la zona de la Comisaría".

Tras una visita a la zona en compañía de representantes vecinales, los socialistas han testado los principales problemas que acusan y las reclamaciones que plantean, sobre todo en "lo relativo a aparcamientos y circulación en días de grandes eventos, problemas con los permisos para eventos en vía pública, gestión de los aparcamientos en feria, falta de equipamientos deportivos o conservación de acerado y limpieza de malas hierbas en zonas comunes, así como presencia y exceso de aparcacoches no autorizados en la zona, con la consecuente agresividad".

"La ubicación en la barriada El Arcángel-Arenal del estadio de fútbol El Arcángel y el recinto ferial la convierten en un punto de referencia para eventos masivos, lo que genera problemas recurrentes que afectan la vida cotidiana de sus residentes y que se centran en la seguridad ciudadana, la movilidad y la gestión de eventos", ha detallado Hurtado.

Por su parte, López ha valorado la buena marcha de las obras de la Comisaría de Policía Nacional, "que estará funcionando a pleno pulmón para finales de 2026 con una inversión importantísima del Gobierno de España de 25 millones de euros que vendrá a reforzar este barrio y que dará seguridad y una potenciación económica importante".

La también subdelegada del Gobierno de España ha confiado en que "la apertura de este gran equipamiento en la zona contribuirá a solucionar los problemas que acusan los vecinos del barrio y a fortalecer el papel y la presencia de la Policía Nacional en la ciudad".

Mientras, la concejal socialista Alicia Moya ha remarcado que "el traslado y ampliación de la comisaría que actualmente está en Campo Madre de Dios beneficiará a los residentes y comerciantes del barrio, tanto en la seguridad como en la repercusión económica que va a poder tener este distrito gracias a la inversión que se hace desde el Gobierno central".