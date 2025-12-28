PSOE de Córdoba manifiesta el debilitamiento del Festival de la Guitarra y afea que no exista programación para 2026

Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz, ha manifestado que "el Festival de la Guitarra está sufriendo un debilitamiento y un progresivo deterioro como consecuencia de los recortes presupuestarios y la ausencia de un proyecto cultural definido por el equipo de gobierno del PP". Además, ha afeado que "aún no exista una programación definida para 2026".

Según ha informado el PSOE de Córdoba en una nota, Ortiz ha reseñado que el Festival de la Guitarra, junto a Cosmopoética y otras iniciativas municipales, se han convertido en un "referente nacional e internacional con artistas de primer nivel y una programación formativa de calidad que ha situado a la ciudad en el mapa cultural y musical del país".

Sin embargo, para el concejal socialista, en los últimos años, "el festival ha sufrido un deterioro que lo ha alejado de lo que fue" y ha asegurado que "lo que antes era orgullo y proyección cultural para la ciudad, en la actualidad es, lamentablemente, un recuerdo cada vez más lejano".

"Una situación que no es fruto de la casualidad, sino de una clara falta de apuesta política y presupuestaria por parte del gobierno del Partido Popular", ha lamentado.

Por otro lado, Ortiz ha indicado que "la cultura es un derecho, no un lujo ni un escaparate puntual" y ha lamentado que "el PP esté vaciando de contenido uno de los eventos culturales más importantes de Córdoba, recortando presupuesto convicción".

En esta línea, Ortiz ha puntualizado que "el Festival de la Guitarra no sólo era una cita musical, sino también una herramienta de acceso a la cultura para la ciudadanía, con actividades formativas, conciertos accesibles y una programación pensada para públicos diversos". Además, ha asegurado que "el festival cumplía una función social y educativa que ha desaparecido".

Asimismo, el concejal ha indicado que "un ejemplo claro de esta deriva es que, a diferencia de la edición anterior, estas Navidades no se podrán regalar entradas para el Festival de la Guitarra de 2026 porque a estas alturas no existe una programación definida". Para Ortiz "es inaudito que un festival de esta relevancia llegue a diciembre sin una planificación clara".

Además, el edil socialista ha subrayado que "todo ello es la prueba evidente de la improvisación y del desinterés del PP por la cultura pública".

En este sentido, desde el PSOE han apuntado que "esta situación no sólo perjudica al prestigio del festival, sino también al tejido cultural y musical de la ciudad, a los profesionales del sector y a la imagen de Córdoba como ciudad cultural".

Por último, Ortiz ha exigido al Gobierno municipal que "recupere la ambición cultural que Córdoba merece y vuelva a situar al Festival de la Guitarra en el lugar que nunca debió perder".