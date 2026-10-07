El PSOE de Córdoba nombra nuevo secretario de Organización a Mariano Poyato y le encarga coordinar la campaña del 29N

El nuevo secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Mariano Poyato. - PSOE

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del PSOE de Córdoba ha determinado este miércoles que Mariano Poyato asuma la Secretaría de Organización del PSOE de Córdoba, después de la renuncia presentada este martes por Antonio Gallego a esta responsabilidad orgánica, habiendo acordado también que Mariano Poyato será el coordinador de la campaña electoral del PSOE de Córdoba para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, asumiendo así "la responsabilidad de coordinar la organización provincial de cara a esta cita electoral y de trabajar junto a las agrupaciones municipales y de distrito y el conjunto de la militancia".

Según ha informado el PSOE en una nota, la Dirección Provincial ha trasladado a Antonio Gallego su "agradecimiento por el trabajo desarrollado durante el periodo en el que ha desempeñado la Secretaría de Organización", así como por "su compromiso con el proyecto socialista y con la organización provincial".

Por su parte y con este relevo, Mariano Poyato se incorpora a una de las principales responsabilidades de la estructura provincial del PSOE de Córdoba, "desde la que trabajará en la coordinación y fortalecimiento de la organización socialista en la provincia".

Nacido en Córdoba el 2 de diciembre de 1980, Mariano Poyato está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba (UCO) y ejerce profesionalmente como abogado, como autónomo en colaboración con el despacho profesional Con Razón. Además, trabajó durante dos años en la asesoría jurídica de UGT.

Poyato es militante del PSOE desde 2016 y ha desarrollado distintas responsabilidades orgánicas. Entre ellas, ha sido secretario de Organización de la Agrupación de Distrito Poniente Norte de Córdoba capital y actualmente forma parte de la Comisión Ejecutiva Provincial, donde desempeña la responsabilidad de secretario de Cumplimiento Normativo, mientras que en el ámbito institucional fue consejero de las empresas municipales Vimcorsa y Cecosam y formó parte de la candidatura socialista en las últimas elecciones andaluzas al Parlamento de Andalucía.

CALENDARIO PARA LAS LISTAS

La Dirección Provincial ha informado también de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado las bases de convocatoria y el calendario para la elaboración de las listas a las Cortes Generales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así, las principales fechas del proceso son la celebración de asambleas en las agrupaciones hasta el 13 de octubre, donde se propondrán a los candidatos; que se verán en la Comisión Ejecutiva Provincial y el Comité Provincial el 14 de octubre, para la posterior elevación de propuesta de listas a la Comisión Ejecutiva Regional y a la Comisión Federal de Listas, y así desembocar el 17 de octubre en la reunión del Comité Federal, órgano encargado de completar el proceso de aprobación de las candidaturas.

En este contexto, la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba desarrollará el proceso de elaboración de las candidaturas provinciales conforme a las bases y plazos establecidos por la dirección federal del partido. La nueva Secretaría de Organización tendrá así, desde su inicio, dos tareas prioritarias: la coordinación del proceso orgánico para la conformación de las candidaturas, y la preparación y coordinación de la campaña electoral del próximo 29 de noviembre.

La Dirección Provincial ha señalado que Mariano Poyato "afronta esta nueva responsabilidad con el compromiso de trabajar junto a las agrupaciones y la militancia, reforzando la coordinación interna y la organización territorial del PSOE en el conjunto de la provincia de Córdoba ante las próximas citas electorales".