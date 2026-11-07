El PSOE de Córdoba pide al alcalde que "deje de dar la espalda" a museos municipales y abra ya el Julio Romero de Torres

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este sábado al alcalde, José María Bellido, que "cumpla con sus obligaciones museísticas y patrimoniales y abra ya el Museo Julio Romero de Torres", cerrado desde el día 27 de agosto, y ha criticado "la mala gestión" que, a su juicio, realiza el gobierno municipal del PP al frente de los museos y espacios patrimoniales de la ciudad.

En una nota, Bernal ha señalado que "no es admisible que uno de los museos más visitados y emblemáticos de Córdoba lleve meses cerrado", al tiempo que ha recordado que "el interior del Alcázar de los Reyes Cristianos permanece cerrado desde julio de 2025". "Tenemos cinco museos municipales bajo la gestión del PP y los dos más importantes están cerrados", ha lamentado, para subrayar que "ésta es la realidad de la gestión del patrimonio cultural de Bellido".

La edil socialista ha vinculado ambos cierres a "la falta de mantenimiento y planificación del gobierno municipal". "El cierre del Museo Julio Romero de Torres y del Alcázar no es fruto de la casualidad: es consecuencia de una gestión deficiente del patrimonio museístico municipal, que no ha sido capaz de anticiparse, mantener los edificios en condiciones y garantizar que nuestros espacios culturales estén abiertos a la ciudadanía y a quienes visitan Córdoba", ha señalado.

En este sentido, Bernal ha recordado también "el falso compromiso del PP con Cercadilla", un espacio que, según ha indicado, "después de la moción presentada por el PSOE sigue sin estar adecuadamente cuidado ni puesto en valor como merece". A ello ha sumado "el retraso en la rehabilitación del antiguo edificio de la Real Academia de Córdoba, una actuación prometida hace tiempo y que continúa en obras".

"Estamos ante una sucesión de incumplimientos y retrasos que evidencian que el patrimonio cultural no está entre las prioridades reales del gobierno de Bellido", ha censurado la concejal socialista, quien ha contrapuesto esta situación con otras actuaciones municipales que, según ha denunciado, "sí encuentran capacidad para aumentar partidas presupuestarias, acelerarlas y aprobarlas incluso en contra del resto de grupos políticos".

Para Bernal, "cuando se trata de nuestros museos y patrimonio, siempre hay una excusa, un retraso o una falta de previsión". "No hay una apuesta real por acelerar el mantenimiento y la apertura de los museos", ha aseverado, para apuntar que "Córdoba no puede permitirse tener cerrado su patrimonio mientras presume de ser una ciudad cultural y turística".

La concejal socialista ha recordado además que "el Gobierno de España puso a disposición de las administraciones recursos del 2% Cultural destinados a actuaciones relacionadas con la conservación y puesta en valor del patrimonio". "Si el PP hubiera solicitado esos fondos, podrían haberse utilizado para mejorar y mantener adecuadamente espacios como el Museo Julio Romero de Torres", ha dicho, para apostillar que "no se entiende que se dejen pasar oportunidades de financiación mientras los museos permanecen cerrados".

Así, Bernal ha reclamado a Bellido que "deje de poner excusas y actúe", a la vez que le ha instado a "tener los museos abiertos ya", porque "cualquier tiempo no vale". "Córdoba merece que su patrimonio esté cuidado, accesible y abierto a la ciudadanía, y el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizarlo", ha expuesto.