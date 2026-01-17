PSOE Córdoba pide al Ayuntamiento que retire inmobiliario urbano "en mal estado": "Son un riesgo para la ciudadanía"

Archivo - Córdoba.- El PSOE votará en contra del presupuesto de Aucorsa para 2026 por no subvencionar la bajada del billete - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha pedido este sábado al Gobierno municipal que retire el mobiliario urbano "en mal estado" tras, asegura, haber expuesto en el pasado pleno un ruego para que "gestione adecuadamente el contrato realizado con una empresa para ello, y que debía de haber estado sustanciado para el 18 de enero".

Según una nota emitida por el partido, Bernal ha aludido a la existencia de kioscos y cabinas de teléfono que, a su juicio, presentan un "lamentable estado de deterioro y suciedad". "Estos elementos no son en algún caso propiedad del Ayuntamiento, pero suponen un punto de suciedad y riesgo para la ciudadanía, además de dar una mala imagen de las calles de Córdoba", ha añadido.

Por todo ello, han instado al Gobierno a "cumplir este compromiso en tiempo y forma" dado que, asegura, "supone un riesgo para los transeúntes".