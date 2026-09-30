El PSOE de Córdoba pide a los diputados cordobeses del PP que apoyen los decretos de vivienda del Gobierno

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este miércoles "a los diputados y diputadas por Córdoba del PP que apoyen los dos decretos de vivienda que el Gobierno de España someterá este viernes a convalidación en el Congreso, tras la crisis abierta por el desahucio de Maricarmen, y que incluyen medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, regulación de determinadas modalidades de alquiler y medidas dirigidas a favorecer el acceso a una vivienda asequible".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha situado estas medidas en el contexto de "la dificultad creciente para acceder a una vivienda, con más de 12.000 demandantes de VPO y esperas de hasta 25 años al ritmo actual de construcción en la provincia de Córdoba", y ha defendido que "la vivienda es un derecho y no un negocio", al tiempo que ha reclamado a todas las administraciones que ejerzan las competencias que tienen atribuidas.

"El problema de la vivienda no puede abordarse mirando hacia otro lado. Hace falta proteger a las familias, aumentar el parque de vivienda asequible y actuar frente a los precios que están dejando fuera del mercado a miles de personas", ha señalado, para criticar la "gestión de brazos caídos" del Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) en Andalucía y su "absoluta falta de voluntad política, al dejar sin ejecutar más de 1.600 millones de euros destinados a políticas de vivienda desde 2020".

Crespín ha puesto cifras a esa "dejadez del PP" en la provicia, precisnato que "en la última década, Córdoba solo ha cumplido el 18% de lo que exige la ley, con menos de 200 VPO en la provincia". Así, ha indicado que "la parálisis de la vivienda pública en nuestra provincia lleva la marca del PP y la indolencia de Moreno".

La dirigente socialista ha insistido en que en la provincia "más de 12.000 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en la provincia, de ellas alrededor de 7.500 en Córdoba capital, según los datos municipales aportados por Vimcorsa".

Crespín ha advertido que "el problema no es únicamente el volumen de personas que esperan una vivienda protegida, sino la escasa capacidad de respuesta de la oferta". Según los datos trasladados por el PSOE, "la demanda incorpora unas 1.770 nuevas solicitudes cada año y se producen alrededor de 5,3 nuevos demandantes por cada vivienda entregada, una relación que mantiene una lista de espera que, al ritmo actual, podría equivaler a unos 25 años".

"En Córdoba se apuntan cinco familias a la lista de vivienda protegida por cada una que recibe una casa. Ésa es la realidad que hay detrás de cualquier balance triunfalista", es decir, "personas que esperan durante años mientras la oferta no crece al ritmo que necesitan las familias", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha señalado igualmente que la construcción de vivienda protegida en la provincia se ha situado durante la última década "muy por debajo de los objetivos establecidos en la normativa andaluza". Como ejemplos, ha citado que en 2022 la vivienda protegida representó apenas el 2,1% de las 1.091 viviendas visadas, mientras que en 2023 supuso el 8,4% de las 978 viviendas visadas, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

En la capital, Crespín ha denunciado el "mandato fallido" en materia de vivienda del gobierno municipal que encabeza el alcalde, José María Bellido (PP), pues "no ha entregado ninguna promoción de VPO en venta", ni tampoco ha ampliado el parque público de alquiler, "que se mantiene estancado en 965 viviendas", lo que evidencia que "para el PP el problema de la vivienda no es una prioridad, sino un negocio redondo con un derecho básico. No es normal que las viviendas se conviertan en pisos turísticos y los locales comerciales en viviendas. Es el mundo al revés".

"Córdoba necesita vivienda protegida de forma urgente y sostenida. No podemos aceptar que una persona que se inscribe hoy deba esperar décadas para acceder a una vivienda mientras la demanda continúa creciendo año tras año", ha señalado.

Crespín ha reclamado por ello a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan específico de vivienda asequible, con especial atención al incremento del parque público y protegido, y la rehabilitación y la promoción de vivienda destinada a familias con dificultades para acceder al mercado libre.

En este sentido, ha recordado que la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía atribuye a la Administración autonómica competencias en materia de planificación, promoción y protección de vivienda, mientras que contempla también la coordinación con los ayuntamientos y la programación de actuaciones para incrementar el parque público y protegido.

"La Junta tiene competencias y herramientas. Lo que hace falta es utilizarlas para responder a las necesidades de las familias y no limitarse a anunciar cifras que no consiguen reducir las listas de espera", ha afirmado.

Por otro lado, Crespín ha reclamado que Andalucía "aproveche los recursos puestos a disposición por el Gobierno de España", ya que "el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla 718,2 millones de euros de financiación estatal para Andalucía, a los que se suma una aportación mínima de 478,8 millones de la comunidad autónoma, lo que supone una movilización prevista de 1.197 millones de euros en cinco años. La Junta ya recibió en agosto los primeros 136,8 millones correspondientes a la anualidad de 2026".

"Hay financiación, hay instrumentos y hay una necesidad evidente. Lo que reclamamos es que las administraciones trabajen juntas y que ese dinero se traduzca en viviendas asequibles que lleguen realmente a las familias", ha añadido.

La secretaria general socialista también ha defendido la aplicación en Andalucía de "las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda para aquellas zonas donde exista una especial presión sobre los precios del alquiler". En Córdoba capital, Crespín ha señalado que el Ayuntamiento también dispone de instrumentos para intervenir sobre el mercado residencial y ha citado, entre ellos, las políticas relacionadas con la vivienda turística y el desarrollo de suelo y promociones destinadas a vivienda asequible.

Por último, ha considerado que el debate sobre los decretos que llegan este viernes al Congreso "debe abordarse desde las medidas concretas que incorporan para proteger a las personas vulnerables y mejorar el acceso a la vivienda".

En este punto, ha insistido en que el PP "tiene ahora una oportunidad de oro para dejar de ser el representante político de los fondos buitre y ponerse del lado de quienes necesitan acceder a una vivienda", porque "la vivienda tiene que volver a estar en el centro de las políticas públicas. Córdoba no puede permitirse que miles de familias permanezcan durante años en una lista de espera mientras la oferta de VPO sigue siendo insuficiente", ha concluido Crespín.