El PSOE de Córdoba pide a Juanma Moreno que "convoque elecciones" si solo se va preocupar del PP

CÓRDOBA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, ha conminado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno a "olvidarse de los líos orgánicos e internos de su partido y a ponerse a trabajar ya en los problemas de los andaluces", puesto que, "si no lo hace, le exigiremos que convoque elecciones autonómicas en Andalucía".

En este sentido y en rueda de prensa, Crespín ha señalado que, si en el PP "están en el lío orgánico y van a abandonar Andalucía, al no estar en lo importante y en lo urgente, es mejor entonces que convoquen elecciones y nos permitan a los socialistas ganar la confianza de los ciudadanos".

Por ello, Crespín ha recriminado las recientes declaraciones del portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, "en las que ha dado por agotada la legislatura" en Andalucía, lo que la ha llevado a exigir al presidente de la Junta que "si eso es así y no quiere trabajar, lo que tiene que hacer es convocar las elecciones autonómicas, ya que el PSOE de Andalucía está preparado para ganar la confianza mayoritaria de los andaluces".

Así, ha dicho que "estos ocho meses que restan de mandato

en nuestra tierra requieren de todo el esfuerzo y la atención del Gobierno andaluz, para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, y si Moreno y su gobierno no tienen la disposición de trabajar dentro de las competencias que tienen, como comunidad autónoma, entonces lo mejor es que convoquen elecciones, porque el PSOE de Andalucía está preparado, fuerte y cohesionado para ofrecer lo que los andaluces reclaman".

La líder del PSOE cordobés ha comparado "la pasividad de Moreno y su Ejecutivo con la intensa agenda política y de gestión del Gobierno de España en las últimas semanas", con el socialista Pedro Sánchez al frente.

Es decir, "mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un ambicioso despliegue de medidas en respuesta a los efectos de la Guerra de Putin, las consecuencias de la subida de los precios y las dificultades que repercuten en familias, empresas y trabajadores, hemos visto cómo el PP ha celebrado este fin de semana un congreso en nuestra tierra para intentar poner orden y cordura en sus filas", pero a juicio de Crespín la "catarsis" que buscaban los populares "comienza mal, con un Feijóo que no aporta nada de centralidad, nada de moderación y nada de igualdad".

Es más, según ha asegurado, "estamos ante el mismo PP de siempre que ni debate, ni reflexiona, ni aporta medidas o propuestas y, sobre todo, que no aclara qué va a hacer con Vox y con la ultraderecha", al tiempo que ha afeado que en la nueva dirección del partido no exista paridad en materia de igualdad, algo de por sí inherente a la derecha, que no apoyó la primera Ley de Igualdad del Gobierno de Zapatero y que aquí en Andalucía votó contra las listas cremalleras".

En este contexto, Rafi Crespín ha aludido al "fichaje" de dos consejeros de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y Juan Bravo, para la dirección nacional del PP, advirtiendo a Juanma Moreno que los socialistas estarán "vigilantes para que el Gobierno andaluz esté en lo que tiene estar y no distraído en temas orgánicos".

CONTRA LA SEQUÍA

Por otro lado y tras reiterar las condolencias al Gobierno andaluz y a los familiares de Javier Imbroda, tras el fallecimiento este fin de semana del consejero de Educación y Deportes, Rafi Crespín ha destacado el Plan de Choque del Gobierno central contra los efectos de la guerra de Ucrania, y el decreto de respuesta ante la sequía, que llevará este martes al Pleno del Senado el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en su condición de senador.

A este respecto, Crespín ha afirmado que "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto nuevamente al frente de las soluciones, con la aprobación hace unos días del Decreto Ley de respuesta a la sequía, que incluye medidas fiscales, sociales y de liquidez para luchar contra el actual déficit de precipitaciones, cuyo objetivo final es que las explotaciones agrícolas recuperen su rentabilidad2.

Entre las medidas fiscales y económicas del decreto, Crespín ha dicho que figuran "la reducción del 20 por ciento del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el IRPF por módulos, una iniciativa que beneficiará a unos 918.000 agricultores y ganaderos, que verán reducida su base imponible en más de 500 millones de euros y les supondrá un ahorro de 82 millones de euros; la exención de cuotas del IBI rústico para productores cuyas explotaciones agrarias vean reducidos sus rendimientos, así como líneas de ayudas directas y de financiación e incremento de la dotación para seguros agrarios".

En cuanto a las medidas laborales, se ha referido al aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia, así como a la reducción del número de jornales necesarios, de 35 a 20, para acceder al subsidio agrario, que "en el caso de la provincia de Córdoba beneficiará a 18.000 trabajadores".