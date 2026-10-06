El PSOE de Córdoba pide un Pleno Extraordinario sobre vivienda y exige al Ayuntamiento medidas concretas

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal de dicho grupo, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y concejal de dicho grupo, José Antonio Romero, ha criticado este martes "la inacción absoluta" del gobierno de José María Bellido ante "el problema de acceso a la vivienda en la ciudad" y ha anunciado que el PSOE solicitará la celebración de un Pleno Extraordinario sobre vivienda para abordar la situación y exigir al Ayuntamiento "medidas concretas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible".

En una rueda de prensa, Romero ha situado la vivienda como "una de las piezas fundamentales de la alternativa de gobierno que el PSOE plantea para Córdoba de cara a las Elecciones Municipales de mayo de 2027" y ha lamentado que, "durante los años de gobierno del PP, el Consistorio y la Junta de Andalucía hayan sido incapaces de poner en marcha una política de vivienda pública a la altura de las necesidades de la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "Córdoba cuenta ya con más de 8.000 personas demandantes de vivienda, mientras que las cifras oficiales conocidas por el Ayuntamiento reflejan 4.048 demandantes de alquiler y 4.334 de vivienda en propiedad", unas cifras que, según ha advertido, "siguen aumentando cada mes".

"Hay cada vez más demanda, unos precios de compra y alquiler cada vez más elevados y, al mismo tiempo, una oferta que no está creciendo al ritmo que necesita la ciudad", ha explicado Romero, quien ha alertado además de que "la ralentización de la construcción de vivienda privada puede agravar todavía más el problema".

Para el candidato socialista, "el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de esta realidad". "Bellido se pasa el día mirando hacia otro lado y haciendo oposición al Gobierno de España, cuando su obligación es dedicarse a las tareas para las que los cordobeses le eligieron", ha criticado.

"CERO VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL"

Romero ha puesto el foco especialmente en "la ausencia de promoción pública de vivienda". Ha reprochado que "el Consistorio no ha construido ni una sola vivienda de VPO durante el actual mandato" y que "tampoco existe una respuesta suficiente por parte de la Junta de Andalucía en materia de vivienda social".

"En ocho años de gobierno, cero viviendas construidas en Córdoba, tanto en régimen de compra como en régimen de alquiler; cero viviendas de protección oficial y cero promoción pública de alquiler", ha lamentado, señalando que "las promociones que se anuncian corresponden a viviendas de régimen general, con precios que pueden superar los 220.000 euros, lejos de las posibilidades de muchas familias cordobesas".

El socialista ha reclamado también que "se actúe sobre el casco histórico, donde existen numerosos metros cuadrados abandonados mientras avanza el proceso de turistificación de esta zona". "Cuando gobernemos, este Ayuntamiento mirará al casco histórico y construirá vivienda de protección oficial, tanto en alquiler como en régimen de venta, para frenar la turistificación y conseguir que vuelva a ser un casco histórico vivo", ha anunciado.

PLENO EXTRAORDINARIO PARA EXIGIR MEDIDAS

Ante esta situación, Romero ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista solicitará un Pleno Extraordinario sobre vivienda, "en el que el gobierno de Bellido tendrá que explicar qué políticas está desarrollando, qué medidas pretende poner en marcha antes de finalizar el mandato y cómo piensa responder a una demanda que no deja de crecer".

El candidato socialista ha reclamado al alcalde y presidente del Pleno que convoque la sesión "lo antes posible y no agote el plazo máximo previsto, dada la gravedad de la situación". "Aquí estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, no para esconderse de la realidad que hay en esta ciudad", ha subrayado.

Romero ha advertido además de que "la política de vivienda debe abordar no sólo el acceso de los jóvenes, sino también las dificultades de las familias, las personas mayores y quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda".

POLÍTICA DE VIVIENDA CON PLAZO Y PRESUPUESTO

Frente a la gestión del PP, el candidato socialista ha defendido "una alternativa basada en la construcción de vivienda asequible y en una planificación que permita dar respuesta real a las necesidades de Córdoba, que necesita una política de vivienda con compromiso, liderazgo y gestión", a la vez que ha situado como objetivo para el próximo mandato "revertir la situación que está ocasionando la vivienda en Córdoba por falta de compromiso, por falta de liderazgo y por falta de gestión de Bellido".

En este sentido, ha adelantado que el programa electoral del PSOE incorporará medidas concretas en materia de vivienda y que estará diseñado para que cada propuesta tenga "plazo y presupuesto", de manera que "los compromisos electorales puedan ser ejecutados y evaluados".

"Frente a la política de la derecha de que el que pueda compre y el que no, no tenga vivienda, nosotros queremos un Ayuntamiento que garantice oportunidades para que los cordobeses puedan desarrollar su proyecto de vida en Córdoba", ha expresado.