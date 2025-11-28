El PSOE de Córdoba plantea construir pisos para mayores y jóvenes en lugar de una residencia privada en Poniente Sur

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este viernes una propuesta alternativa para el futuro de la parcela de 11.800 metros cuadrados situada en el Plan Parcial O-7, en Poniente Sur, actualmente destinada a la construcción de una residencia privada, y ha planteado que este suelo público se destine a un proyecto mixto de alojamientos para personas mayores y jóvenes, "un modelo innovador que ya funciona con éxito en otras ciudades europeas", en palabras del edil Joaquín Dobladez.

En rueda de prensa, el socialista ha defendido que "la cesión del terreno al sector privado implica una pérdida de oportunidades para Córdoba, ya que se trata de uno de los pocos suelos públicos disponibles para desarrollar políticas de vivienda y atención social en un barrio con necesidades crecientes". "Proponemos que de los tres terrenos disponibles en la actualidad se destinen dos a uso vecinal y pedirá la paralización de la cesión del tercero, de 11.880 metros cuadrados, para la construcción de una residencia privada en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo", ha detallado.

"Este suelo debe servir para dar respuesta a dos de los mayores desafíos que tiene Córdoba: el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible y de las personas mayores que residen en edificios que restringen su movilidad", ha señalado el socialista, quien ha agregado que "el PP pretende entregar la parcela a una promotora privada, pero nuestra prioridad es que el patrimonio público se destine a proyectos de interés social y no a operaciones especulativas".

La propuesta del PSOE plantea la creación de un conjunto residencial intergeneracional que combine viviendas tuteladas para personas mayores, apartamentos asequibles para jóvenes y espacios comunes para actividades, convivencia y apoyo mutuo. Según el grupo, "este modelo fomentaría la integración, optimizaría recursos y permitiría que muchas personas mayores se mantuvieran en su entorno con supervisión y acompañamiento".

ABRIR UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN

"El PP de Bellido vuelve a gestionar el urbanismo como si fuera una agencia inmobiliaria, sin visión de ciudad ni defensa del interés general, con una decisión que supone una nueva privatización de suelo público y un uso arbitrario del planeamiento urbano", ha informado Dobladez, todo ello en un contexto en el que "Córdoba necesita más vivienda asequible, equipamientos públicos y planificación social, no operaciones al servicio de intereses particulares".

Así, el PSOE ha reclamado al gobierno local que "paralice el proceso actual y abra un proceso de participación y análisis técnico para estudiar esta alternativa antes de tomar decisiones irreversibles sobre el futuro del O-7". "Se trata de una oportunidad única para hacer ciudad y para usar el suelo público de manera responsable", ha manifestado.

"Si el PP insiste en regalarlo al sector privado, Córdoba perderá un equipamiento social estratégico para las próximas décadas", ha subrayado el edil. El Grupo Socialista ya exigió un proyecto "inmediato" de equipamiento social o deportivo para el solar denegado a la Dirección General de Tráfico (DGT).