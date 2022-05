El PSOE de Córdoba plantea a la Junta un bombeo "puntual" a Sierra Boyera para evitar cortes en Los Pedroches y Guadiato

CÓRDOBA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba, a través de los alcaldes de Los Pedroches y Valle del Guadiato, y con el "apoyo" de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba y la Diputación provincial, ha reclamado este domingo una reunión con el Gobierno de la Junta de Andalucía en la que "tenderemos la mano y plantearemos soluciones extraordinarias y provisionales de cara a los cortes de agua que se avecinan para el próximo otoño", entre las que destaca un bombeo de agua "puntual y durante unos meses" a Sierra Boyera y la adscripción de un convenio entre comunidades autónomas para que Castilla La Mancha "ceda" al norte de la provincia "temporal y puntualmente parte de los hectómetros de agua que recibe del Pantano de la Colada".

En una concentración de protesta de cargos instituciones y orgánicos socialistas a las puertas de la estación de bombeo de La Colada, los alcaldes de El Viso y La Granjuela, Juan Díaz y Maximiano Izquierdo, se han lamentado de la "ineficacia y del silencio administrativo de la Junta de Andalucía, que se niega a activar soluciones para evitar los cortes de agua" cuando "se da la paradoja de que el pantano de La Colada está al 71% y que las comarcas de Los Pedroches y Valle del Guadiato estén condenadas a padecer restricciones en cinco meses".

A su juicio, y tal como han informado a través de una nota, "cada uno tiene las competencias que tiene y no debemos tirarnos los trastos a la cabeza. El abastecimiento es competencia de la comunidad autónoma y la regulación de las cuencas del Gobierno central", por lo que han indicado que "la Ley de Aguas andaluza le da potestad y autogestión a la Junta para acometer actuaciones urgentes" y le han afeado que su negativa a hacerlo "no es una cuestión de dinero, sino de voluntad política". "No sabemos si habrá agua en unos meses ni para las cabezas de ganado ni para los ciudadanos, y lo peor de todo es que estamos aquí, rozando el agua con las manos en La Colada, y que con cuatro o cinco millones de euros se soluciona", han apostillado los regidores.

Por ello, tanto Díaz como Izquierdo han insistido en que "los alcaldes nos apoyamos en la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Córdoba y tendemos la mano a la Junta para darle una solución y poder acometer una obra de emergencia para bombear los hectómetros necesarios mientras se termina la conexión de La Colada a Sierra Boyera". Los primeros ediles han recordado que el anterior gobierno socialista de la Junta acometió el 90% de la obra de conexión entre La Colada y Sierra Boyera y que solo queda por ejecutar un 10%, competencia del Gobierno que preside Moreno Bonilla, "al que le exigimos rapidez y urgencia porque nos quedan muy poquitos meses de agua en la zona".

Asimismo, expusieron que el Guadiato y Los Pedroches disponen en menos de 100 kilómetros de tres presas, y que sería sorprendente que "aún así, los ciudadanos no tuvieran garantizado el abastecimiento". La conexión que demanda el PP de Sierra Boyera con Puente Nuevo es una obra de larga duración, con 30 kilómetros de distancia y que conlleva expropiaciones, lo que en opinión de los alcaldes de las comarcas "no tiene nada que ver con la rapidez y la inmediatez de terminar los 750 metros de canalizaciones que faltan entre La Colada y Sierra Boyera, porque además ya está terminado el depósito del cuartanero".

Los alcaldes han planteado a la Junta la posibilidad de que se articule "un bombeo extraordinario y provisional" para evitar que se quede sin agua Sierra Boyera hasta que llegue el próximo invierno, al tiempo que proponen que se haga un convenio administrativo para que la estación de bombeo de la presa de La Colada que surte a otra comunidad, como es la de Castilla La Mancha, bombee "algunos hectómetros cúbicos" al norte de la provincia cordobesa de modo "provisional".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha trasladado la "profunda preocupación" de los vecinos de ambas comarcas ante las últimas noticias dadas por la Junta de Andalucía "y que nos deja indefensos y desamparados ante las restricciones de agua que se avecinan para el otoño próximo". Valenzuela ha dicho que la concentración de protesta busca poner en conocimiento de los ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato que se trata de una "dejación de funciones de la Junta de Andalucía en un tema tan sensible como el agua, que es un bien esencial con el que no se juega y que no debería de entrar en campaña, ya que las comunidades autónomas tienen la obligación de garantizar".

Ha recordado que la obra de conexión entre La Colada y Sierra Boyera fue declarada por el Gobierno de Moreno Bonilla de interés autonómico en 2019 para paliar los efectos de la sequía, y a la que le queda apenas un kilómetro para concluir con un plazo de ejecución menor a seis meses --y menos aún si se considera una emergencia-- y con un coste que rondaría los cuatro millones de euros, frente a la opción de ejecutar el trasvase con Puente Nuevo, competencia del Gobierno de España, que se trata de una obra larga, con 30 kilómetros de longitud y que conlleva expropiaciones de suelo.

"Llevo mucho tiempo en diferentes administraciones públicas y siempre he luchado para que la autonomía andaluza fuese una comunidad de primera, pero ahora parece que la Junta no tiene competencias, porque en cada problema y en cada reto el Gobierno de Moreno Bonilla se inhibe y mira al Gobierno central", ha reprochado Valenzuela. Y ha agregado que "Moreno Bonilla tiene la obligación de dar respuesta a los ciudadanos del norte de la provincia de Córdoba que miran con preocupación cómo a su administración autonómica lo único que se le ocurre es mirar a Madrid".