El PSOE de Córdoba reclama al PP su "mala gestión" en el acceso a Reina Sofía por la calle San Alberto Magno

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista reclamó en el pasado pleno del 12 de marzo, que la Calle San Alberto Magno, uno de los principales accesos a Reina Sofía, debería ser asfaltada y reparada ya que está en "un estado deplorable, se inunda cuando llueve y está llena de baches y socavones". Según la formación, desde marzo no se ha realizado ningún mantenimiento en esta vía por lo que en el último pleno de julio, el Grupo Municipal ha vuelto a instar al gobierno de Bellido a que actúen porque la calle seguía en el mismo estado.

Según ha señalado en una nota de prensa, la respuesta del PP ha sido que "ellos no son responsables de esta calle, sino que corresponde a la Junta de Andalucía su mantenimiento". Ante está información desde el PSOE han criticado a Bellido por no ser capaz de demandarle a la Junta de Andalucía de PP y VOX que arreglen esta vía principal de acceso al hospital en el municipio de Córdoba.

Ante "está inacción del PP y la gravedad de tener esta calle en mal estado, el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado la información por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo".

"En la contestación de la Gerencia queda constancia de la falta de atención a esta calle y de que el gobierno de Bellido debe solicitar la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento previo acuerdo con la Consejería de Salud para poder hacer una actuación Municipal", ha subrayado el partido.

"Desde el PSOE instamos al gobierno de Bellido que se comprometan con todo lo que ataña a los cordobeses y cordobesas", ha concluido el citado comunicado.