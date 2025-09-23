El PSOE de Córdoba reclama al PP la reactivación "inmediata" del Consejo Local de Atención a la Discapacidad

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha reclamado este martes al gobierno municipal del PP la reactivación "inmediata" del Consejo Local de Atención a la Discapacidad, "un órgano que acumula hasta seis años sin haber sido convocado y que carece de dotación presupuestaria real para avanzar hacia una Córdoba verdaderamente inclusive".

En una rueda de prensa, Ortiz ha comentado que "la capital acoge el primer encuentro nacional de ciudades galardonadas con el Premio Ciudad Accesible de la Comisión Europea (Access City Award), un evento que sitúa a Córdoba en el centro del debate sobre accesibilidad en Europa".

Sin embargo, ha dicho que "este reconocimiento no puede ocultar la realidad que atraviesa Córdoba en materia de inclusión: el Consejo Local de Atención a la Discapacidad y a las Patologías Minoritarias del Ayuntamiento lleva seis años sin ser convocado por el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, incumpliendo así la obligación de escuchar y dar voz a las entidades y colectivos que representan a las personas con discapacidad en la ciudad".

En este sentido, ha agregado que "el PP ha abandonado este órgano consultivo clave para construir políticas públicas desde el diálogo y la participación real", de modo que "llevan seis años ignorando a quienes mejor conocen las necesidades del colectivo", ha criticado el concejal socialista, quien ha instado al delegado a "reactivar de inmediato el Consejo y a dotarlo de recursos suficientes para que sus propuestas tengan un reflejo efectivo en los presupuestos municipales".

"INSTRUMENTO ÚTIL"

El edil ha recordado que "el Consejo Local de Atención a la Discapacidad es un instrumento útil para impulsar iniciativas y políticas públicas más eficaces, gracias al trabajo conjunto entre el Consistorio y las asociaciones". "Cuando se aprovecha el conocimiento colectivo y se actúa de forma coordinada, los resultados son mucho más productivos y transparentes", ha indicado, para subrayar que "renunciar a este órgano es renunciar a la posibilidad de planificar con rigor y de rendir cuentas ante la ciudadanía".

Además, el concejal ha alertado de que, "pese a las actuaciones realizadas en los últimos años --en su mayoría centradas en rampas y mejoras de movilidad--, Córdoba sigue lejos de alcanzar la accesibilidad universal". "La accesibilidad no puede quedarse sólo en eliminar barreras físicas", ha manifestado, para agregar que "cultura, educación, servicios sociales, empleo o deporte siguen pendientes de una verdadera revolución que genere espacios libres de obstáculos para todas las personas".

Ante ello, el Grupo Socialista reclamará que en los próximos presupuestos de 2026 se incluya "una partida específica y suficiente para políticas de inclusión y accesibilidad transversales". "Hace falta voluntad política, planificación y recursos", ha aconsejado Ortiz, quien cree que "mantener la actual inacción es perpetuar una visión reducida de la discapacidad, limitada a lo físico, cuando sabemos que es mucho más amplia y diversa". Y ha reiterado "el compromiso del PSOE con la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad".