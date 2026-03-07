El PSOE de Córdoba reprocha a Fuentes "recorte de 72.000 euros" del Plan Diputación Invierte en La Rambla

Archivo - Imagen de archivo del portavoz socialista de la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha reprochado al presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, "el recorte de 72.000 euros en los fondos que percibiría La Rambla del Plan Diputación Invierte", así como "la falta de Presupuesto" para el ejercicio en curso estando ya en marzo.

En una atención a medios en La Rambla junto a la secretaria general socialista local, Marta Alejandres, y el diputado provincial socialista Pepe Álvarez, Morales ha ironizado diciendo que Salvador Fuentes "está llorando por las esquinas porque no tiene presupuesto, pero son lágrimas de cocodrilo puesto que no tiene presupuesto porque no se sienta con ningún grupo de la oposición", según una nota remitida por la formación.

El socialista ha conminado al presidente de la institución a "dejar de mentir" a la provincia y a los alcaldes y a sentarse a negociar y concertar con los grupos políticos de la entidad supramunicipal para sacar adelante unas cuentas "que la provincia reclama y necesita para dinamizar la economía, crear empleo y mejorar las infraestructuras y servicios públicos".

Al hilo, el PSOE ha considerado que esta forma de gobernar evidencia una "gestión improvisada" y alejada de las necesidades reales de los municipios de la provincia. "A estas alturas, la falta de presupuesto y decisiones como este recorte ya no sorprenden a nadie, pero sí perjudican al desarrollo y a la estabilidad de nuestros pueblos", ha comentado Morales, que exige al equipo de gobierno del PP "responsabilidad, planificación y respeto institucional, presentando de una vez el presupuesto que la Diputación y la provincia de Córdoba necesitan".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de La Rambla ha criticado que los vecinos del municipio "merecen saber la verdad y por qué el Gobierno del PP en la Diputación de Córdoba ha recortado 72.000 euros en los fondos que el municipio podría percibir del Plan Diputación Invierte".

"A la falta de respuestas del PP en la Diputación se suma el silencio del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento para exigir explicaciones de este recorte", al tiempo que ha asegurado que "se ha dado mucha prisa para dar excusas baratas en vez de trabajar para elaborar un presupuesto municipal que dé respuesta a las necesidades de los rambleños y rambleñas", ha concluido.