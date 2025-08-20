El PSOE de Córdoba señala que "la falta de médicos" en Rute perjudica a sus Urgencias y a Benamejí e Iznájar

Mayoral (centro), entre alcaldes y responsables del PSOE de los municipios de la Subbética afectados por la falta de médicos, ante el Centro de Salud de Rute. - PSOE

RUTE (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha afirmado este miércoles que "la falta de médicos en Rute hace que peligre la asistencia a Urgencias en el propio municipio y en dos más, en Benamejí e Iznájar", por lo que ha culpado al Gobierno andaluz del PP de "precarizar la urgencia rural y tener a miles de vecinos desprotegidos en gran parte de la Subbética" cordobesa.

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha señalado desde Rute la "situación crítica que vive la asistencia sanitaria en la comarca, donde la falta de médicos de urgencias y la dejadez de la Junta de Andalucía están dejando a zonas enteras sin cobertura sanitaria en determinados momentos del día".

Así, ha comentado que "las zonas básicas de salud de Rute, Benamejí (con Encinas Reales y Palenciana) e Iznájar cuentan con un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), ubicado en el Centro de Salud de Rute que funciona como una UVI móvil con personal médico, de enfermería y técnicos de emergencias, para atender las urgencias extra hospitalarias más graves".

Según ha explicado Mayoral, "este dispositivo debería servir de refuerzo, pero la falta de cobertura de plazas, el envejecimiento del personal sanitario y unos contratos cada vez más precarios han provocado que haya días en los que el único médico disponible en Rute sea el de la UVI móvil, lo que deja sin cobertura urgente a toda la comarca".

La consecuencia, según ha lamentado, es que, "en caso de tener que trasladar a un paciente grave al Hospital de Cabra, el centro coordinador se ve obligado a elegir entre dejar la zona sin atención médica durante más de una hora o derivar el equipo de Lucena, lo que añade aún más demora.

"Estamos ante una situación límite, pues la Junta de Andalucía ha desertado de la sanidad rural. La vida de la gente en los pueblos no puede depender de una guardia mal planificada o de una ambulancia que tarda más de una hora", ha subrayado Mayoral.

Ante ello, el PSOE de Córdoba ha exigido al Gobierno del PP en la Junta, que preside Juanma Moreno, "que refuerce de inmediato el personal de urgencias en las tres zonas básicas, garantice la presencia de médicos de guardia y deje de precarizar la sanidad pública", asegurando que los socialistas "no vamos a permitir que el PP convierta la sanidad rural en un lujo mientras los vecinos se quedan desprotegidos".