El PSOE de Córdoba tilda de "punto crítico" el acceso al Reina Sofía y reclama el arreglo de la calle San Alberto Magno

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CÓRDOBA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado el "alarmante deterioro" de la calle San Alberto Magno que supone un "punto crítico" de la ciudad, puesto que da acceso al Hospital Reina Sofia y al parking de la zona.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la calzada presenta "numerosos socavones y baches", además de una inclinación que hace que se inunde cada vez que llueve. Esto ha sucedido en las últimas borrascas, por ejemplo, en la del 5 de marzo por la tarde.

En contexto, en el pasado pleno del jueves, 12 de marzo, el PSOE puso en consideración la situación de esta vía y reclamó al Gobierno del PP su mala gestión, en la que no sabe distinguir entre lo necesario y lo urgente. "Hay que tener especialmente en cuenta que esta calzada tiene tránsito continuo de ambulancias, por lo que es de especial urgencia que se arregle cuanto antes", ha recalcado Bernal.

Por ello exige al Gobierno del PP que dé respuesta rápida y eficaz en deterioros como el de esta vía, puesto que se pone en riesgo la seguridad vial y el daño a los vehículos. "Es evidente que esta calle ha llegado a esta situación por meses de abandono; el PP lleva en Córdoba siete años gobernando y ha dado lugar a que esta zona prioritaria tenga este gran deterioro", ha apuntado.

Desde el PSOE se exige al Gobierno municipal que haga un plan de asfaltado serio y no parches temporales que desaparecen con las primeras lluvias. "No reclamamos una cuestión estética, sino de seguridad pública", ha dicho.

Por eso, Bernal ha informado que "proponemos un plan de reasfaltado integral de la zona, que comience con un marcado inmediato de los baches más profundos hasta que se ejecuten las obras y un calendario de actuación en el que el Gobierno municipal del PP haga público un compromiso con fechas concretas para el inicio de las obras".