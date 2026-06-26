El PSOE de Córdoba valora la modificación del Código Penal para sancionar con prisión las terapias de conversión

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por la provincia, Rafi Crespín, en el Congreso de los Diputados. - PSOE

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este viernes "muy positivamente la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación del Código Penal que permitirá sancionar con penas de prisión las conocidas como terapias de conversión".

En este sentido y a través de una nota, la también diputada nacional del PSOE por Córdoba, ha calificado dicha reforma como "histórica", asegurando que supone "un nuevo paso en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas Lgtbi", aunque ha lamentado que el PP "vuelva a ponerse de perfil y se haya abstenido en la aprobación de incluir en el Código Penal castigos para estos métodos".

Crespín ha destacado que esta iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, "deja claro que las falsas terapias de conversión no son terapias, sino prácticas que buscan anular la identidad y la orientación sexual de las personas mediante la coacción, el sufrimiento y la violencia psicológica". Por ello, ha defendido que su tipificación en el Código Penal "envía un mensaje inequívoco de protección a las víctimas y de tolerancia cero frente a cualquier intento de vulnerar sus derechos".

La dirigente socialista ha lamentado la posición mantenida por el PP durante la votación, al optar por la abstención. "Una vez más, el PP vuelve a ponerse de perfil cuando se trata de ampliar derechos y proteger a quienes más lo necesitan. Ya ocurrió con otras grandes conquistas sociales impulsadas por los gobiernos socialistas, y vuelve a suceder ahora", con su abstención, "en lugar de situarse con claridad del lado de la igualdad y la dignidad de las personas Lgtbi".

Junto a ello, Crespín ha anunciado mociones de los grupos socialistas en la Diputación y en los ayuntamientos de la provincia sobre la erradicación de las terapias de conversión, "para forzar al PP a pronunciarse ante sus vecinos y a retratarse ante un avance que nos reclama la sociedad y que supone nuevos pasos en la defensa de la igualdad y de la dignidad de las personas a amar libremente".

A este respecto, ha subrayado que, "frente a quienes cuestionan o relativizan los avances en derechos civiles, el PSOE seguirá liderando políticas que garanticen que nadie pueda ser discriminado por ser quien es o por amar a quien ama".

Por último, y con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, Crespín ha animado a la ciudadanía cordobesa a participar este domingo en la manifestación convocada en Córdoba, que partirá a las 20,00 horas desde la puerta del Ayuntamiento.

"Será --ha resaltado-- una nueva oportunidad para llenar las calles de compromiso con la igualdad, la libertad y el respeto a la diversidad. Los derechos conquistados hay que defenderlos cada día porque nunca están garantizados para siempre. Córdoba debe volver a demostrar que es una ciudad comprometida con una sociedad más libre, más justa y más inclusiva", ha concluido.