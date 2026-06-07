El PSOE de Córdoba votará en contra de una nueva subida del agua y advierte que supondría un "golpe al bolsillo"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este domingo que votará en contra de la nueva subida de la tarifa del agua que el Gobierno municipal del Partido Popular llevará al Pleno ordinario del próximo miércoles. Para el PSOE, esta medida supone un "nuevo golpe al bolsillo de los cordobeses y cordobesas, que vienen soportando incrementos continuados en los servicios básicos mientras el alcalde, José María Bellido, sigue recurriendo a la subida de tasas y tarifas para sostener su política económica".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, no se trata de una "decisión aislada". Durante los últimos años, el recibo del agua ha experimentado "sucesivas subidas" que han incrementado la "presión económica sobre miles de familias". Ahora, el Gobierno municipal vuelve a plantear un nuevo incremento para 2026 del 2,1 por ciento, después de haber intentado aprobar conjuntamente las subidas previstas para 2026 y 2027.

Asimismo, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha citado que la Junta obligó a retirar del expediente la subida correspondiente a 2027, al no considerar procedente su tramitación conjunta. Sin embargo, el Partido Popular "vuelve a llevar al Pleno la subida prevista para 2026, insistiendo en una política basada en hacer pagar más a los ciudadanos por un servicio esencial".

Esta decisión, según la formación, resulta "aún más injustificable si se tiene en cuenta que las cuentas anuales de Emacsa correspondientes a 2025 han cerrado con más de un millón de euros de beneficios, concretamente 1,10 millones de euros".

"Desde el Grupo Municipal Socialista nos preguntamos qué sentido tiene seguir incrementando el recibo del agua cuando la empresa municipal presenta resultados positivos y dispone de margen suficiente para afrontar sus inversiones y su actividad ordinaria sin necesidad de seguir cargando costes adicionales sobre los usuarios", ha esgrimido el concejal.

Además, a esta nueva subida se suma el incremento de la tasa de basura que también será debatido en el mismo Pleno. "Una vez más, el Gobierno municipal del Partido Popular opta por la vía más fácil, aumentar lo que pagan los vecinos y vecinas en lugar de buscar fórmulas de gestión más eficientes o de exigir a otras administraciones la financiación que corresponde a Córdoba", ha trasladado Romero.

Desde el PSOE han advertido que los cordobeses "soportan otro importante sobrecoste" a través del canon del agua que cobra la Junta. Se trata de un gravamen que también ha aumentado en los últimos años y cuya recaudación "debería servir para impulsar infraestructuras hidráulicas en todo el territorio andaluz".

No obstante, Córdoba no está recibiendo un retorno proporcional a lo que aporta. Mientras la Junta destina "importantes recursos a actuaciones hidráulicas en otras provincias andaluzas, como Málaga o Almería, la provincia cordobesa continúa afrontando con recursos propios inversiones estratégicas para garantizar el abastecimiento, el saneamiento y la protección frente a inundaciones", han lamentado.

El ejemplo más evidente es el tanque de tormentas que se está ejecutando en Córdoba, una infraestructura "fundamental" para la ciudad y para la mejora de la red de saneamiento, cuyo coste está siendo asumido en gran medida por Emacsa y, por tanto, por los propios cordobeses a través de los recibos que pagan, un coste de más de 20 millones de euros.

"Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que la Junta de Andalucía debería haber participado de manera mucho más decidida en la financiación de esta actuación mediante los recursos obtenidos a través del canon del agua", ha espetado.

En este sentido, José Antonio Romero ha reprochado que los ciudadanos de Córdoba "no pueden seguir siendo quienes paguen dos veces, primero a través del canon autonómico y después mediante continuas subidas de las tarifas municipales. Mientras tanto, las inversiones que necesita nuestra ciudad siguen dependiendo en gran medida del esfuerzo económico de los propios cordobeses".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido la "retirada inmediata" de esta nueva subida de la tarifa del agua y reclama al alcalde que abandone una estrategia basada en incrementar año tras año la presión económica sobre las familias. "Córdoba necesita una gestión responsable que proteja a los ciudadanos, no una política permanente de subida de recibos", ha añadido.

Por ello, Romero ha avanzado que el PSOE defenderá en el Pleno una posición clara y rotunda, "no a una nueva subida del agua, no a una nueva subida de la basura y sí a una gestión que ponga en el centro los intereses de los cordobeses y cordobesas".