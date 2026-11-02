El PSOE cordobés culpa al PP de "normalizar el deterioro" de las calles, con "socavones y grietas"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha advertido este lunes que "Córdoba no necesita más anuncios ni planes que lleguen tarde, sino un Ayuntamiento que resuelva los problemas cotidianos de sus vecinos. Después de siete años de gobierno del Partido Popular, las calles siguen presentando socavones, grietas y pavimentos deteriorados que afectan a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía". "No es de recibo que, después de siete años gobernando, haya calles en estas condiciones. El problema no es que aparezca un bache, sino que el Ayuntamiento no se anticipe, mantenga adecuadamente nuestras vías y ofrezca una respuesta eficaz".

El Plan Asfalto 2025/2027 contempla actuaciones en 191 calles y una inversión global cercana a los diez millones de euros. Sin embargo, el responsable municipal de Infraestructuras ha señalado que Córdoba podría necesitar hasta ocho años para alcanzar un estado "óptimo" del asfaltado. "Si el propio Gobierno local reconoce que hacen falta tantos años, queda claro que el mantenimiento llega tarde y que sigue habiendo mucho trabajo pendiente", afirma Ortiz en una nota de prensa.

El edil socialista también destaca la oportunidad que representan los recursos estatales. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España 94,85 millones de euros para 120 proyectos relacionados con los daños de las borrascas y la prevención de inundaciones, incluidos 27 millones para actuaciones de reasfaltado y acondicionamiento de calles y avenidas.

Estas cantidades corresponden a una solicitud municipal, no a fondos ya concedidos. "El Gobierno de España ha habilitado mecanismos de ayuda que pueden contribuir a mejorar nuestras infraestructuras. Ahora hay que avanzar en su tramitación y ejecutar los proyectos con rigor, transparencia y eficacia. Córdoba no puede permitirse más retrasos", señala. Frente a esta situación, el PSOE reclama reparar los socavones más peligrosos, renovar el asfalto de las vías más deterioradas, arreglar los acerados levantados y mejorar los pasos peatonales y la accesibilidad para personas mayores, con movilidad reducida y familias con carritos infantiles.

También exige revisar los puntos donde las lluvias agravan los desperfectos y controlar la calidad de las obras para evitar reparaciones provisionales que obliguen a intervenir una y otra vez. "Los vecinos tienen derecho a saber qué calles se van a reparar, cuándo se ejecutarán las obras y si están bien hechas. No pedimos nada extraordinario: exigimos responsabilidad, previsión y resultados", subraya Ortiz. El concejal concluye que "Córdoba merece barrios cuidados, itinerarios peatonales seguros y unas infraestructuras a la altura de la ciudad. Gobernar no es anunciar obras, sino planificarlas, ejecutarlas y garantizar que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. Córdoba necesita gestión, y la necesita ya".