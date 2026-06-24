PSOE-A cree que la convocatoria de debate de investidura "confirma" que PP-A y Vox acabarán "juntos" tras hacer "teatro"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha sostenido este miércoles que la decisión del presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, de convocar para los próximos días 29 y 30 de junio el debate de investidura con el líder del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía "viene a confirmar" lo que vienen diciendo desde el PSOE-A "desde el primer momento", y es que PP-A y Vox están haciendo "puro teatro" en sus negociaciones para un acuerdo de gobernabilidad, y "acabarán juntos".

Así lo ha manifestado María Márquez en una rueda de prensa en el Parlamento tras conocer el anuncio del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, de proponer al líder del PP-A como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en un debate de investidura que ha planteado que se celebre el lunes y martes de la semana que viene, es decir, los días 29 y 30 de junio.

La representante socialista ha sostenido que "desde que se celebraron las elecciones" autonómicas del pasado 17 de mayo se está asistiendo a "lo que viene siendo una telenovela turca" respecto a las negociaciones entre PP-A y Vox, y en ese sentido ha subrayado que dichos seriales se caracterizan por tener "muchos capítulos, muy pesados, con tiras, con aflojas", pero "todo el mundo sabe cómo terminan", con los protagonistas "juntos", con "mucho amor, muchos abrazos, muchos besos".

Así, "juntos", es como auguran desde el PSOE-A que acabarán PP-A y Vox en Andalucía, según ha trasladado María Márquez, que ha lamentado que ambos partidos tienen "escrito desde el primer momento" un pacto pendiente aún de "consumarse", pero que parte de la premisa de que Vox es el "socio preferente" para el PP, y "en todas las comunidades autónomas donde han podido pactar" ambos partidos, han pactado en los últimos meses, según ha remarcado, y ha aludido en concreto a los recientes casos de Extremadura o Castilla y León.

Además, la portavoz socialista ha aseverado que Juanma Moreno "no ha necesitado a la extrema derecha" como socio de gobierno en la Junta "para hacer políticas de privatización de los servicios públicos y puramente de derecha, atacando claramente la igualdad entre andaluces".

"LO IMPORTANTE ES DE QUÉ ESTÁN HABLANDO"

Tras apuntar que en el PSOE-A no descartan que Vox pueda votar que 'no' en la primera votación del debate de investidura convocado para la semana que viene "dentro del espectáculo" que, en su opinión, mantienen, María Márquez ha señalado que para su partido "lo importante no es cuándo ni cómo escenifiquen (PP-A y Vox) un acuerdo que ya está cerrado", sino que "lo importante es qué están hablando".

En ese punto, ha criticado que "ha pasado más de un mes desde que se celebraron las elecciones en Andalucía y no se sabe absolutamente nada de lo que están pactando" ambos partidos, y ha augurado en todo caso que un acuerdo entre ambas formaciones conllevan "retroceso" en materias como los derechos de las personas Lgtbi, teniendo en cuenta que "en ayuntamientos donde gobiernan" ambos partidos "han retirado las banderas del Orgullo Lgtbi de los balcones", e incluso "bancos pintados" con los colores del arco iris en las plazas de los pueblos, según ha abundado.

La representante del PSOE-A ha instado también a saber si "se está hablando" del 'pin parental' en las negociaciones entre PP-A y Vox, partido este último que "ha hablado claramente de que hay adoctrinamiento en las aulas de los colegios andaluces", o sobre si "van a acabar con los planes de diversidad de las escuelas", o sobre "cómo van a combatir el acoso que sufren las personas Lgtbi en los institutos".

De este modo, la representante socialista ha concluido reiterando su idea de que un pacto entre PP-A y Vox conllevaría "retroceso para las personas Lgtbi", y también "para los derechos de las mujeres", así como en relación a la "privatización de los servicios públicos".