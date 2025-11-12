PSOE-A cree que Moreno está mostrando su "verdadera cara" de "soberbia" durante la "crisis sanitaria" en Andalucía

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha criticado este miércoles la "soberbia" con la que, en su opinión, ha reaccionado el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ante la "crisis sanitaria" desencadenada en la comunidad al hilo de los errores detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, y ha sostenido que el también líder del PP-A ha mostrado en este contexto su "verdadera cara", y no la "impostada" o "maquillada".

El diputado socialista se ha pronunciado así en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes del inicio del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, que Rafael Recio ha descalificado considerando que es "pura propaganda electoral", y que son unas cuentas que "no se van a ejecutar".

El representante del PSOE-A ha criticado que Moreno "ha reconocido sin tapujos, sin avergonzarse, en los últimos días, que lo que le quita el sueño son las cifras de la mayoría absoluta" que aspira a reeditar en las elecciones autonómicas previstas en 2026, y no "los problemas reales" de la gente.

Ha sostenido que Moreno se ha quedado "solo" en el Parlamento mientras "cada día acumula mayor indignación en las calles" contra él entre los andaluces, y ha criticado que, en este contexto, el presidente ha reflejado su "soberbia" en "actuaciones y decisiones" que ha ido tomando como presidente de la Junta, y con "muestras evidentísimas en las últimas semanas".

En ese punto, el portavoz socialista ha criticado el congreso del PP-A de este pasado fin de semana que le ponía "alfombra roja" a Moreno, mientras se celebraban "movilizaciones multitudinarias en las calles" de las capitales andaluzas reclamando una mejora en la calidad del sistema sanitario.

Rafael Recio también ha criticado que Moreno organice presentaciones de su libro 'Manual de convivencia' mientras "partidos de la oposición, colectivos profesionales" y "ciudadanía" en general siguen "pidiendo explicaciones" a la Junta sobre "hasta dónde llegan las negligencias" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "con el tema de los cribados de cáncer", y "a cuántas mujeres afecta", y mientras sigue sin haber "una investigación de lo que ha ocurrido en Andalucía", y con "falta de colaboración por parte del Gobierno andaluz con la justicia para que se esclarezca" lo sucedido.

En esa línea, ha opinado que, como "tiene un problema de relato y de datos, fruto de descubrirse la gestión privatizadora de la sanidad pública en Andalucía", Moreno ha puesto "en marcha toda una operación de cosmética, huyendo de la verdad y de la decencia política", con su "recorrido por Andalucía" para presentar su libro.

También ha criticado que, "46 días" después de que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama "destapara lo ocurrido" con el programa de cribado, "no sabemos la verdad" de lo sucedido, y "estamos peor", porque el presidente de la Junta "no ha buscado soluciones", sino "única y exclusivamente el silencio sobre esta grave negligencia ocurrida en Andalucía".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por eso, según ha continuado, ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad para "poner una losa sobre las graves negligencias del cribado del cáncer de mama en Andalucía" que han generado una crisis que la Junta "no puede enterrar en falso, como pretende el consejero", ha agregado Rafael Recio, quien en ese punto ha aludido a la solicitud de comisión de investigación registrada por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía para "depurar responsabilidades y saber la verdad" de lo sucedido.

El representante del PSOE-A ha aseverado que, este jueves, al hilo del debate de esta iniciativa en el Pleno del Parlamento, Moreno "tiene la oportunidad de demostrar si quiere la verdad o lo que quiere es enterrarla", y en esa línea ha considerado que la creación de dicha comisión de investigación "sin vetos" sería "la prueba del algodón" sobre cuál es la verdadera pretensión del Gobierno del PP-A.

"Si Moreno Bonilla no tiene nada que ocultar ni que temer, el PP-A tiene que votar a favor de la creación" de dicha comisión de investigación, ha remarcado en esa línea Rafael Recio antes de apostillar que cree que los 'populares' "tienen mucho que temer y no quieren una comisión de investigación, porque pondría a la luz, a las claras" que "existe una hoja de ruta diseñada, premeditada y ejecutada a lo largo de los últimos años para la privatización de la sanidad en Andalucía".

El diputado socialista también ha criticado el reciente nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad, que ha trabajado como jefe de servicio en un hospital de Asisa en Granada, y ha acusado al Gobierno de Moreno de haberse convertido "en la mayor puerta giratoria en España con las corporaciones sanitarias privadas", así como de haber convertido "la estructura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud en un trampolín entre despachos, del SAS a la privada" y viceversa, ha abundado.

Rafael Recio ha augurado que el nuevo viceconsejero "va a dar tardes de gloria", tras incorporarse al Gobierno andaluz "directamente" después de "ganar muchísimo dinero en la sanidad privada", y ha sostenido que el caso de este alto cargo "ya no es una excepción", sino "un patrón" del modo de actuar del Ejecutivo de Moreno, al que ha reprochado que no haya elegido a "ninguno de los 48.000 médicos de la sanidad pública para ocupar el puesto de viceconsejero" de Sanidad.