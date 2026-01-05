PSOE, tras crimen de Quesada (Jaén), aboga por "seguir redoblando esfuerzos en la lucha contra la violencia de género"

Concetración en Quesada por la muerte violenta de una mujer de 38 años - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha condenado la muerte violenta este domingo de una mujer de 38 años en Quesada (Jaén), al tiempo que ha abogado por la necesidad de "seguir redoblando esfuerzos en la lucha contra la violencia de género".

La secretaria de Igualdad, Raquel Ortiz, que ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, ha mostrado en un comunicado su repulsa por este crimen, que se está investigando como un posible caso de violencia de género y que, en caso de confirmarse, sería el primero de este año 2026 en España.

A la espera de los resultados de la investigación, Ortiz ha apuntado que el terrorismo machista se cobró la vida de casi medio centenar de mujeres y de tres menores durante el pasado año 2025. Ha subrayado que en este año que acaba de comenzar "hay que intensificar el trabajo y los recursos para concienciar, prevenir y proteger". "No caben ambigüedades ni negacionismos frente a la violencia de género. Hay que condenar, perseguir y erradicar", ha concluido la dirigente socialista.