El PSOE critica el "abandono" del barrio de Las Moreras por el gobierno local del PP en Córdoba

Alicia Moya muestra en una foto el estado que presenta un piso de Las Moreras. - PSOE

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha anunciado este lunes que su grupo municipal "se suma a la denuncia de la asociación vecinal La Voz de las Moreras y del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC)" ante el "desinterés y el abandono del gobierno" municipal del PP, que encabeza el alcalde, José María Bellido, en cuanto al referido barrio, "uno de los más desfavorecidos de la capital y que arroja los mayores índices de pobreza y exclusión".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Moya ha lamentado que, "ante la propuesta de constituir una mesa de trabajo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Distrito Noroeste para abordar la situación en Moreras, la respuesta de Bellido ha sido el silencio y ninguna planificación o proyecto".

"Hace unos meses --ha proseguidod-- le exigimos al alcalde que ejerciera su responsabilidad y hoy se lo piden también desde el CMC, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y desde la misma asociación La Voz de las Moreras, ante la absoluta falta de respuesta institucional desde la Junta de Andalucía respecto a las viviendas de su propiedad, donde viven alrededor de 12.000 personas, en muchas ocasiones en condiciones insalubres", haciendo así mención Moya a "los bajantes que rezuman aguas fecales, zonas comunes sin techo y sin cajas de registro, pisos con goteras y bocas de riego anuladas".

La edil socialista ha recordado que "la Agencia para la Vivienda y Rehabilitación Andaluza (AVRA) lleva años sin hacer ninguna actuación de calado, más allá del cambio de ventanas en algunas viviendas, un olvido que el alcalde permite porque al PP no le importa en absoluto el estado de las viviendas de 12.000 vecinos de su ciudad".

El "abandono del barrio ha desembocado en la necesidad de un proyecto de rehabilitación integral de los edificios propiedad de la Junta, para lo que el PSOE plantea una mesa de trabajo interinstitucional que, además, aborde planes de empleo específicos, actuaciones integrales para la capacitación de sus vecinos y la rehabilitación integral de viviendas y espacios comunes".

En contraste con estas propuestas del PSOE, "lo que los vecinos reciben es el absoluto desprecio por parte del gobierno municipal del PP, ya que planes de empleo como el de Sadeco se han eliminado, el centro de educación de adultos se cerró para no volver a abrir, llevando a que muchas de las mujeres que mayoritariamente acudían a él dejaran los estudios, y las instalaciones infantiles se quitaron para no reponerse, con lo que no hay siquiera un parque infantil".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al gobierno de Bellido "que actúe con diligencia en sus competencias y le reclame a la Junta la reparación y rehabilitación de sus edificios, eliminando las condiciones de insalubridad en la que cientos de personas viven en nuestra ciudad", que ejecute "planes específicos de empleo que tengan incidencia directa en estos barrios, con actuaciones integrales de capacitación laboral".