El PSOE critica el "abandono" de puntos limpios en la provincia de Córdoba por la "negligente gestión" de Epremasa

El diputado del PSOE de en la Diputación de Córdoba Salva Millán. - PSOE

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE de en la Diputación de Córdoba Salva Millán ha criticado este jueves la situación de "abandono y acumulación de residuos que sufren diversos puntos limpios de la provincia" como consecuencia de la "negligente gestión" de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de Córdoba (Epremasa), y ha exigido a su presidente, Andrés Lorite, que adopte "soluciones urgentes" para garantizar un servicio de calidad a los vecinos de los municipios afectados.

Según ha informado el PSOE en una nota, Millán ha puesto como ejemplo "la situación que atraviesa actualmente el punto limpio de Pedro Abad", aunque ha advertido de que "no se trata de un caso aislado", ya que "problemas similares se están produciendo también en municipios como Iznájar, Posadas, La Rambla, Moriles, Hinojosa del Duque o Villanueva de Córdoba".

"El acopio de materiales en estos puntos limpios no está siendo trasladado a las correspondientes plantas de tratamiento, lo que está provocando incidencias y problemas en el funcionamiento diario de unas instalaciones que prestan un servicio fundamental a la ciudadanía", ha señalado el socialista.

Para Millán, resulta "especialmente preocupante" que esta situación se mantenga mientras los vecinos de la provincia "están soportando un importante incremento en el coste del servicio de recogida de residuos. Los ciudadanos están pagando más de 40 euros adicionales al año por el recibo de la basura y, sin embargo, están viendo cómo empeora la calidad de un servicio que debería funcionar con absoluta normalidad", ha lamentado.

El representante socialista ha remarcado que el PSOE ya trasladó esta preocupación "directamente al presidente de Epremasa durante la celebración del último consejo rector de la empresa provincial". "Le exigimos entonces soluciones rápidas a Andrés Lorite, pero ha transcurrido todo el verano y la situación sigue sin resolverse", ha señalado.

Millán ha considerado que la "falta de respuesta" de Epremasa "demuestra una preocupante dejadez en la gestión" de un servicio público esencial para los municipios de la provincia y ha reclamado la "adopción inmediata de las medidas necesarias para retirar los materiales acumulados y restablecer el correcto funcionamiento de todos los puntos limpios afectados".

Así, ha pedido "que este problema se resuelva lo antes posible", remarcando que "los vecinos de la provincia de Córdoba pagan por unos servicios públicos y se merecen recibir unos servicios de calidad". Por todo ello, Millán ha instado al presidente de Epremasa a "asumir su responsabilidad y poner fin de manera urgente a las deficiencias detectadas".