PSOE critica al alcalde de Jaén por hacer de "tapa-vergüenzas" de la Junta y asumir la limpieza del trazado del tranvía

JAÉN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado al alcalde de Jaén, Agustín González (PP), por hacer de "tapa-vergüenzas" de la Junta y emplear medios municipales para limpiar el trazado del tranvía, un trabajo que, según los socialistas, corresponde desde hace dos años al Gobierno autonómico. Del mismo modo, ha lamentado "la utilización inapropiada" de usuarios de Servicios Sociales para estas labores.

Los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Jaén Francisco Lechuga y Ángeles Díaz han mostrado en un comunicado su sorpresa porque el PP "haya utilizado medios humanos y recursos materiales y económicos del Ayuntamiento" para realizar tareas de limpieza del trazado del tranvía "y además que sean personas usuarias de los Servicios Sociales municipales que están en una situación de vulnerabilidad y fragilidad en la inserción sociolaboral".

Lechuga ha señalado que desde el mes de junio de 2021, fecha en la que el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía firmaron el convenio para la puesta en marcha del sistema tranviario la infraestructura, desde las cocheras hasta el final del trayecto, están ya bajo titularidad de la Junta, que ya tiene las llaves del sistema.

"Es competencia de la Junta limpiar y asumir el coste de la limpieza, el Ayuntamiento en su situación no puede estar haciendo de tapa-vergüenzas de la Junta porque este trabajo tiene un coste bien con la concesionaria del servicio bien a través de la contraprestación que reciben los trabajadores", ha dicho el edil socialista.

Junto a ello, ha apuntado que ya se han adjudicado los primeros contratos de puesta a punto del sistema tranviario con una inversión de 3,6 millones de euros que "tampoco pone la Junta, sino que salen de fondos del Gobierno de España, de los Next Generation, razón de más para que la limpieza del trazado corra por su cuenta y los medios que el Ayuntamiento emplea ahora vayan destinados a una labor mejor".

Por su parte, la edil socialista Ángeles Díaz ha indicado que los Microproyectos de Inserción Sociolaboral (MIS) puestos en marcha durante el mandato de Julio Millán son una iniciativa que persigue la motivación de los usuarios de los Servicios Sociales municipales hacia una inserción laboral a través de la tutela y de la formación.

Según Díaz, cuentan siempre con un acompañamiento de personal que los tutela y no son trabajadores del PER o de planes de empleo al uso, sino personas que realizan labores a cambio de una prestación social pero con vistas a su capacitación para el mercado laboral, por lo que "barrer sin más y sin tutela efectiva como están haciendo en el trazado del tranvía no es su función".

Asimismo, ha criticado que realicen este trabajo en un equipamiento que no es municipal, algo que no está permitido en el caso de estos MIS. La edil ha señalado que la resolución que autoriza estos proyectos lleva un tiempo de tramitación que en mes y medio desde que están el PP y JM+ en el Ayuntamiento "se hace difícil creer".

En este sentido, ha manifestado que en ediciones anteriores se han formado en labores de manejo de maquinaria de limpieza, de Jardinería, coordinados por Cruz Roja, de peones de excavación arqueológica o de aproximación al trabajo de monitores de ocio y tiempo libre.

"Que estén limpiando solos como hoy hemos comprobado las vías del tranvía es una absoluta falta de consideración hacia estas personas que se encuentran ligadas a los Servicios Sociales a través de unos programas específicos con un seguimiento que no se está cumpliendo", ha concluido la edil socialista Ángeles Díaz.