PSOE critica que el alcalde del PP en Churriana haya "retrasado años" la sentencia del concejal tránsfuga

Archivo - Manuel López, portavoz del PSOE de Churriana de la Vega (Granada). - PSOE - Archivo

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Churriana de la Vega (Granada) ha lamentado que el alcalde del municipio, Antonio Narváez (PP), haya "esperado años" para ejecutar la sentencia firme que anuló las retribuciones concedidas al entonces concejal no adscrito Juan Antonio Yeguas, quien concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas del PSOE y terminó integrándose en el gobierno local del Partido Popular.

El portavoz municipal socialista, Manuel López Gabaldón, ha señalado que es "significativo" que el Ayuntamiento aborde ahora el cumplimiento de esta resolución judicial, ratificada por el Tribunal Supremo, "cuando restan apenas unos meses para la celebración de las próximas elecciones municipales".

"Llevamos meses registrando documentación a través de la sede electrónica del Ayuntamiento para exigir la ejecución de la sentencia. Si no llega a ser por la insistencia y el seguimiento permanente del Grupo Socialista, probablemente este asunto habría seguido guardado en un cajón", ha afirmado.

López Gabaldón ha considerado que esta "dejadez del alcalde evidencia una falta de voluntad política" para cumplir una resolución judicial que da la razón al PSOE después de "años de batalla" en los tribunales.

"Da la sensación de que, si no hubiéramos estado encima de este expediente, habrían dejado pasar el tiempo hasta que prescribiera, con la pérdida de dinero para las arcas municipales y para los vecinos y vecinas", ha añadido.

El socialista ha recordado que fue el PSOE quien recurrió el acuerdo aprobado en 2019 por el que se otorgaron retribuciones y responsabilidades de gobierno al concejal no adscrito, una decisión que los tribunales terminaron declarando nula por vulnerar la normativa vigente y los principios recogidos en el Pacto Antitransfuguismo.

A juicio de López Gabaldón, la sentencia "desmonta por completo la estrategia política de Antonio Narváez" y confirma que el PP "se benefició políticamente del transfuguismo".

El portavoz socialista ha defendido que el expediente debe tramitarse con la misma diligencia que cualquier otro asunto municipal.

"No estamos pidiendo ningún trato especial. Lo que exigimos es que se haga lo mismo que se haría con cualquier expediente en el que una persona mantiene una deuda con el Ayuntamiento. Existe una obligación de actuar para recuperar unos recursos que pertenecen a todo el pueblo", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que las cantidades que puedan recuperarse deberían revertir en mejoras para el municipio.

"Ese dinero podría destinarse a actuaciones tan necesarias como la instalación de papeleras y bancos, el arreglo de parques, la mejora de aceras o cualquier otra inversión que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha explicado.

Por último, el PSOE ha advertido de que permanecerá vigilante para garantizar el cumplimiento íntegro de la sentencia y la defensa de los intereses generales del municipio.

"Lo importante ahora es que se recupere hasta el último euro que corresponda a Churriana y que nunca más se utilicen las instituciones para premiar conductas vinculadas al transfuguismo", ha concluido Gabaldón.