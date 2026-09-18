El PSOE critica que alumnos de Valenzuela (Córdoba) comienzan por segundo año sin transporte al IES de Porcuna (Jaén)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este viernes que el alumnado de Valenzuela que estudia en el instituto de Porcuna (Jaén) ha comenzado por segundo año consecutivo el curso escolar "sin tener garantizado el servicio de transporte escolar que necesitan para desplazarse diariamente hasta el centro educativo".

En una nota, Crespín ha exigido a la Junta de Andalucía "una solución inmediata" y ha reclamado que "la Administración autonómica refuerce el apoyo a las familias afectadas mientras se resuelve una situación que no puede volver a repetirse curso tras curso". "Son niños que necesitan desplazarse cada día hasta otro municipio para acudir a clase y las familias no pueden ser quienes paguen las consecuencias de los problemas de planificación y gestión de la Junta de Andalucía", ha señalado.

La dirigente socialista ha subrayado que "vivir en un municipio pequeño no puede significar tener menos derechos" y ha pedido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que "garantice el transporte escolar y acompañe a las familias hasta que el servicio quede plenamente restablecido".

"Las familias necesitan certezas y una respuesta de la Administración", ha manifestado, para agregar que "no pueden verse obligadas a reorganizar sus vidas, asumir desplazamientos o soportar gastos adicionales para que sus hijos puedan acudir al instituto".

La secretaria general del PSOE cordobés ha solicitado además a la Junta que "revise las condiciones económicas de las licitaciones del transporte escolar, teniendo en cuenta los costes reales que afrontan las empresas encargadas de prestar estos servicios".

En este sentido, Crespín ha señalado que "las dificultades para adjudicar determinadas rutas evidencian la necesidad de que la Administración autonómica revise las condiciones de contratación y adopte las medidas necesarias para que las rutas de menor demanda, especialmente en los municipios pequeños, también puedan quedar garantizadas".

"Si las condiciones de las licitaciones no permiten que determinadas rutas sean asumidas por las empresas, la solución no puede ser que los niños se queden sin transporte escolar", ha subrayado, para defender que "la Junta tiene que poner los recursos necesarios y garantizar un servicio público esencial para las familias".

OLIVÁN: "ESTO NO VA DE IDEOLOGÍA, SINO DE FAMILIAS"

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valenzuela, Antonio Oliván, ha declarado que "esta situación se aborde por encima de cualquier diferencia política". "Hay que defender Valenzuela por encima de todo", ha enfatizado, para aclarar que "esto no va de ideología, va de Valenzuela, de las familias y del derecho de los niños a tener un transporte escolar". "Gobierne quien gobierne, ese derecho tiene que estar garantizado", ha afirmado.

Oliván ha señalado que "son numerosos los ayuntamientos y responsables municipales, de diferentes formaciones políticas, que están reclamando soluciones ante los problemas que se producen con el transporte escolar durante este inicio de curso". "Cuando se habla de un servicio que afecta directamente a los vecinos, las siglas tienen que quedar en un segundo plano, y lo importante es que las administraciones estén a la altura y den una solución", ha trasladado.

El portavoz socialista ha reclamado asimismo a la Junta que "tenga en cuenta la realidad de los pueblos y las dificultades que existen para prestar estos servicios en municipios pequeños y con rutas de poca demanda". "Si las condiciones económicas hacen que las empresas no puedan asumir determinadas rutas, la solución no puede ser dejar a los niños sin transporte", ha dicho, para insistir en que "la Junta tiene que mejorar las condiciones de las licitaciones y poner los recursos necesarios para garantizar un servicio que es esencial".

PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN

Así, el PSOE de Córdoba considera "especialmente preocupante que la Junta de Andalucía haya llegado al inicio del curso con rutas de transporte escolar pendientes de adjudicación, pese a que las dificultades existentes en las licitaciones eran conocidas con anterioridad al comienzo de las clases".

Por ello, los socialistas han demandado al Gobierno andaluz que "actúe de inmediato, garantice el transporte escolar entre Valenzuela y Porcuna, apoye a las familias afectadas mientras se restablece el servicio y revise las condiciones económicas de las licitaciones para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse".

Al respecto, Crespín ha abundado en que "por segundo año consecutivo se repite esta situación", de modo que "el alumnado de Valenzuela necesita una solución y la necesita ya", ha expresado, para remarcar que "la Junta debe actuar, garantizar el servicio y evitar que las familias vuelvan a encontrarse en esta situación".