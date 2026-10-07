PSOE-A critica que Andalucía lleva al TC la ley estatal para que se venda "vivienda protegida" en el mercado libre

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este miércoles de que la Junta de Andalucía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación a la Ley estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez apelando al artículo 56 del Estatuto de Autonomía --que atribuye a la comunidad autónoma la "competencia exclusiva en materia de vivienda"--, para "poner cuanto antes vivienda protegida a la venta en el mercado libre".

Así lo ha explicado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha criticado la política "absolutamente ineficaz" del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en materia de vivienda, con la que "ha seguido agrandando la brecha de desigualdad y de empobrecimiento", según ha advertido.

Al hilo, ha subrayado que desde el PSOE-A llevan "semanas, meses, diciendo que, en el ejercicio de sus competencias", el presidente de la Junta "puede utilizar el artículo 56" del Estatuto de Autonomía andaluz "porque tiene competencias exclusivas en vivienda", y ha desvelado que el Ejecutivo de Moreno "ha llevado al Tribunal Constitucional la ley de vivienda del Gobierno de España para que se cumpla" dicho artículo.

En concreto, la representante socialista ha criticado que la Junta ha llevado dicha ley al TC "exigiendo que se cumpla el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para poner cuanto antes la vivienda protegida a la venta en el mercado libre", y al respecto María Márquez ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez había plasmado en dicha ley que, "si se construye vivienda pública en suelo público, si son alquileres asequibles, no se puede poner en el mercado libre para que se especule con la vivienda" por un periodo de tiempo de "al menos 30 años".

Frente a ello, "la Junta de Andalucía decía que no, que a los siete años se puede poner la vivienda en el mercado libre", según ha abundado María Márquez, que ha incidido en criticar que el Gobierno andaluz recurra al TC la ley estatal "para que la vivienda pueda entrar en el mercado libre cuanto antes".

Por otro lado, María Márquez ha criticado también que el presidente de la Junta se mostrase la semana pasada en el Pleno del Parlamento "en contra de la política de vivienda" del Gobierno de Pedro Sánchez y, posteriormente, anunciara "una propuesta" en esa materia que, "casualmente", coincide con la que aplica el Ejecutivo central, según ha puesto de relieve aludiendo a las ayudas al alquiler para jóvenes que anunció Juanma Moreno en la sesión de control del pasado jueves, 1 de octubre.

Al respecto, la también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha remarcado que ya habido en "tres ocasiones" anteriores "problema con la aplicación de esas ayudas al alquiler a la gente joven en Andalucía", y "en la primera edición" del plan del Bono impulsado por el Gobierno los jóvenes andaluces "tuvieron que ir incluso a los juzgados" a "demandar a la Junta porque tenían una vivienda, la tenían que pagar y no tenían la ayuda de la administración".

La representante del PSOE-A ha replicado al "discurso de la derecha" de que "la solución" en esta materia "es construir más vivienda" señalando que "no sólo" hay que hacer eso, sino que hay que "construir vivienda pública a precios asequibles" y promover "alquileres asequibles".

DEBATE GENERAL SOBRE VIVIENDA EN EL PARLAMENTO

De igual modo, ha explicado que la Mesa del Parlamento andaluz aborda en su reunión de este miércoles la "precalificación" del debate general sobre vivienda que ha planteado el Grupo Socialista que se celebre en la Cámara autonómica con propuestas de resolución, una iniciativa a la que se ha adherido el grupo Por Andalucía, según ha aclarado.

María Márquez ha apelado a que el PP-A "no meta en el cajón" esta iniciativa "como hizo con el debate general" sobre sanidad que reclamaron en la anterior legislatura los grupos de oposición de izquierda, y por la que estuvieron "dos años peleando" para que saliera adelante. Frente a ello, ha abogado por que el referido debate general sobre vivienda se produzca "cuanto antes".

Además, la representante socialista se ha congratulado de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique este miércoles el decreto aprobado de nuevo por el Consejo de Ministros esta semana que contempla "la limitación de la compra" de vivienda "a 'fondos buitres'".

"CIFRAS RAQUÍTICAS" DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA DE LA JUNTA

Frente a ello, ha denunciado que, en ocho años, desde el 2018, y según los datos actualizados en 2025 que "ha facilitado la Junta de Andalucía respecto a cuántas viviendas ha promovido" en la comunidad autónoma a través de la agencia pública de vivienda de Andalucía (AVRA), han sabido en el PSOE-A que han sido "222", pese a que Moreno llegó al Gobierno andaluz "prometiendo 40.000 viviendas públicas en Andalucía", y en las siguientes elecciones "prometió 20.000".

Márquez ha precisado que "la mayoría" de dichas 222 viviendas han sido promovidas "con fondos del Gobierno de España y fondos europeos", así como ha detallado que, según los mismos datos, hay provincias como Granada o Málaga en las que se han promovido en dicho periodo de tiempo de ocho años "cero" viviendas.

Estas "cifras raquíticas, vergonzosas, se contraponen con lo que pasó hace una semana en el Ayuntamiento de Sevilla", según ha continuado relatando la portavoz socialista, que se ha referido así a "la polémica de la parcela de San Bernardo", después de que la Junta propiciara un "cambio de uso de suelo", pasando "de administrativo a residencial", pero para sacarlo "a subasta al mejor postor" y "construir viviendas de lujo" en dicha parcela de la capital hispalense, según ha criticado María Márquez.