El PSOE critica la "ausencia" de personal técnico para alumnos con necesidades especiales en Pedro Abab (Córdoba)

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, junto al alcalde de Pedro Abad (Córdoba), Juan Antonio Reyes, y la diputada provincial socialista Desirée Benavides han criticado este domingo "la ausencia de personal técnico de integración social (Ptis) para alumnos con necesidades educativas especiales en las dependencias del CEIP Antonio Machado" de la localidad.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Esteban Morales ha rechazado "el modelo del PP" de Juanma Moreno "en la Junta y de Salvador Fuentes en la Diputación, que, pese a tener los mayores presupuestos de la historia en ambas instituciones, dejan tirados a los ayuntamientos enviando menos recursos, uno con el recorte de inversiones directas, como es el caso de la institución provincial, y el otro abandonando sus competencias exclusivas en educación, como ocurre con el CEIP Antonio Machado, o en sanidad, con el incremento de las listas de espera en quirófanos y en citas de especialidades".

Ante ello, ha incidido en que el Grupo Socialista presenta todos los plenos mociones reivindicando que se restituyan los esfuerzos en educación y en sanidad, ambos servicios públicos "en peores condiciones que hace siete años, a pesar de que cuentan con más dinero y presupuestos que nunca".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Antonio Reyes, ha expuesto que el CEIP Antonio Machado "estuvo hace dos años sin personal técnico cualificado para atender a niños con necesidades educativas especiales", lo que llevó al Consistorio a reclamar ante la Junta de Andalucía para poder tener la prestación de estos profesionales, y "lo mismo ha sucedido este curso", del que llevan dos semanas en la misma situación, por lo que ha hecho una denuncia pública, "para que los alumnos más vulnerables tengan la atención que merecen y necesitan".

La diputada provincial Desirée Benavides, por su lado, ha indicado que Pedro Abad "es uno de los municipios que se están viendo afectados por la reducción de fondos procedentes de la Diputación de Córdoba, gobernada por el PP". De este modo, "cuando gobernaba el PSOE en la Diputación, Pedro Abad recibió 560.000 euros en ayudas directas para garantizar los servicios públicos e infraestructuras, mientras que ahora, en 2024, con el PP en el gobierno, ha recibido 350.000 euros, una clara diferencia de cómo se gestiona para luchar contra la despoblación en el ámbito rural y darle oportunidades a los vecinos".