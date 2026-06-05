PSOE-A critica la "autocomplacencia" de la Junta y que Moreno esté "desaparecido" al inicio de la época de incendios

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada Carmen Castilla en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) - El PSOE de Andalucía ha llamado este viernes la atención sobre la "autocomplacencia" que detecta en el Gobierno del PP-A al inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales en la comunidad autónoma, así como ha criticado que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, esté "desaparecido en combate" en este contexto.

Son ideas que ha venido a trasladar la secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla coincidiendo con la conmemoración, este 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente.

La representante socialista ha manifestado que, "en Andalucía, si hablamos de incendios forestales, de prevención, de seguridad de quienes se juegan la vida frente al fuego, lo que hace falta no son titulares grandilocuentes", sino "gestión, planificación, medios y respeto a los profesionales".

En ese punto, Carmen Castilla ha remarcado que "Andalucía afronta una nueva campaña de riesgo de incendios en un contexto cada vez más complejo", en el que "el cambio climático ha provocado" que se inicien fuegos "más intensos, más rápidos, más impredecibles y más difíciles" de extinguir, y "por eso sorprende escuchar la autocomplacencia del Gobierno de Moreno Bonilla, cuando la realidad que se describe por los propios profesionales sobre el terreno es totalmente distinta", ha añadido.

Así, la diputada socialista ha señalado que, mientras desde la Junta hablan "de éxito en este inicio de campaña, los sindicatos denuncian falta de personal, vacantes sin cubrir, falta de recursos materiales y carencias de equipos de protección" para "esos profesionales que se juegan la vida cada verano protegiendo" los montes, los pueblos y los espacios naturales de la comunidad, ha remarcado.

Carmen Castilla ha reivindicado en ese punto la aprobación, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hace aproximadamente dos años, de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales, que "fue una conquista mayúscula" que "vino a homogenizar las condiciones laborales" de dicho colectivo de profesionales, según ha subrayado.

Sin embargo, la diputada socialista ha recordado que "las competencias en extinción, prevención" de incendios forestales y "directamente de personal las tienen las comunidades autónomas", y al respecto desde el sindicato UGT "alertan de una situación inaceptable", según ha abundado Carmen Castilla, que ha denunciado en esa línea que "la Junta de Andalucía no está aplicando la ley", pese a que "es de obligado cumplimiento", y sólo "la está cumpliendo parcialmente".

Tras subrayar que desde las administraciones públicas no se pueden acordar de los profesionales que combaten los incendios "solamente en el periodo" en el que estos comienzan a abundar, Carmen Castilla ha puesto de relieve que "Andalucía tiene más de 4,35 millones de hectáreas", y ya vivió el año pasado un "verano negro" en materia de incendios en el que, pese a ello, el presidente Juanma Moreno "desapareció en combate" y "no dio ningún tipo de información al respecto", según ha criticado.

"Por lo que estamos viendo en estos momentos", Moreno "va a tomar el mismo camino", según ha advertido la diputada del PSOE, que en ese punto ha avisado de que ya "se han quemado más de 1.000 hectáreas" en Andalucía, sin tener en cuenta que permanece activo uno en Alosno (Huelva) en el que --según ha continuado la representante del PSOE-- ya han ardido precisamente otras "más de 1.000 hectáreas", según el alcalde del municipio.

Además de enviar un mensaje de "apoyo y solidaridad" a los vecinos de dicha localidad que "con sus tractores están colaborando en tareas de extinción", la representante del PSOE ha aludido también al incendio registrado "en Doñana", que ha afectado a "400 hectáreas" de ese "parque natural emblemático" de Andalucía, y ha criticado que, pese a la gravedad de ese fuego, Juanma Moreno "no ha dicho nada de lo que ocurrió".

RECLAMACIÓN DE MÁS EFECTIVOS

La también exsecretaria general de UGT-A ha subrayado que, según los sindicatos y representantes de los trabajadores del Infoca", hacen falta "más de 400 efectivos" para que el Infoca cuente con una plantilla que "pueda enfrentarse a este verano muy complicado" en materia de incendios forestales.

La representante del PSOE-A ha considerado que, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el mensaje debería ser muy simple", el de que "proteger al medio ambiente es proteger la vida, el territorio y a quienes trabajan para salvarlo", y "eso exige respeto a los trabajadores", algo que el Gobierno de Moreno "no tiene", según ha denunciado Carmen Castilla, que ha concluido trasladando el "calor" y el "apoyo" del PSOE a "estos trabajadores que nos libran de todas estas incidencias todos los años".