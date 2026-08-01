PSOE critica que Bellido acabará mandato en Córdoba "sin entregar una sola promoción de VPO de Vimcorsa"

El concejal socialista en Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Córdoba ha criticado "el fracaso de la política municipal de vivienda del Gobierno de José María Bellido" después de que las dos promociones de vivienda protegida más avanzadas de Vimcorsa "hayan vuelto a quedar bloqueadas".

Según han explicado en una nota, las 30 viviendas previstas en el Campo de la Verdad "permanecen paralizadas tras la renuncia de la única empresa adjudicataria, mientras que las otras 30 de San Rafael de la Albaida tendrán que volver a licitarse tras las deficiencias detectadas por la Asesoría Jurídica".

Para el concejal socialista Ángel Ortiz, estos hechos "confirman el fracaso de un modelo de gestión incapaz de convertir los anuncios en viviendas para los cordobeses". "Llegamos al final del mandato y el balance de Vimcorsa es demoledor: ni una sola promoción de vivienda protegida entregada durante estos cuatro años, mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía", ha afirmado.

Ortiz ha recordado que el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuenta con cerca de 8.000 personas inscritas, una cifra que evidencia la gravedad del problema. "La política de vivienda no se mide por los anuncios ni por las ruedas de prensa; se mide por las llaves que reciben las familias. Detrás de esas 8.000 solicitudes hay jóvenes que no pueden emanciparse, familias asfixiadas por el alquiler y personas que llevan años esperando una oportunidad", ha dicho.

El edil socialista ha subrayado que el informe de la Asesoría Jurídica sobre la promoción de San Rafael de la Albaida "revela errores en los pliegos, contradicciones y deficiencias que obligan a rehacer parte del expediente antes de su aprobación definitiva".

Además, ha señalado que el propio informe "pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Córdoba carece de una Oficina o Unidad de Supervisión de Proyectos que ejerza formalmente las funciones previstas en el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público".

"No es una valoración política del PSOE; lo dice la propia Asesoría Jurídica. Córdoba necesita crear una Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos que permita revisar los expedientes antes de licitarlos, detectar errores con antelación, reforzar la seguridad jurídica y evitar que proyectos tan importantes como la vivienda pública vuelvan a bloquearse por fallos que podían haberse evitado", ha explicado.

Desde el Grupo Municipal Socialista han considerado que "los problemas detectados reflejan una falta de planificación y una gestión deficiente que ya mantiene 60 viviendas protegidas bloqueadas, privando a cientos de familias de una respuesta en plena emergencia habitacional".

Por ello, el PSOE ha exigido al Gobierno municipal que "subsane de inmediato las observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica, reactive las promociones pendientes, cree una Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos y ponga en marcha una planificación eficaz que permita ejecutar vivienda pública con agilidad y garantías".

"La vivienda no puede seguir siendo la gran asignatura pendiente del Gobierno de Bellido. Córdoba necesita menos propaganda, más gestión y más viviendas públicas construidas", ha concluido Ángel Ortiz.