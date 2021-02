PSOE-A critica "caos y falta de transparencia" en la vacunación y Aguirre defiende que funciona "bastante bien"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado este jueves en el Pleno del Parlamento que hay "caos y falta de transparencia" en la campaña de vacunación contra el Covid en Andalucía, una acusación ante la que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dicho que "la percepción que nos llega es que está funcionando bastante bien" y que todo se está haciendo "de una forma planificada y ordenada". "Esperamos que lleguen más vacunas", ha añadido.

Estas son algunas de las respuestas ofrecidas por el titular de Salud ante las preguntas formuladas en el Pleno por distintos diputados del PSOE-A sobre la reapertura de los centros de salud, la manera de evitar desplazamientos de ciudadanos a otros municipios para vacunarse contra el Covid-19 y la recuperación de la asistencia sanitaria no atendida durante la pandemia.

Así, el socialista José Luis Ruiz Espejo ha indicado que aunque Aguirre ha anunciado que las citas presenciales con el médico de Familia o de Enfermería en Atención Primaria volverán a ser una realidad en la comunidad autónoma a partir del próximo 2 de marzo, "todavía no conocemos que las agendas estén abiertas y no se están dando citas", al tiempo que ha afirmado que con este anuncio "reconoce lo que venimos denunciando hace más de diez meses, el cierre de centros y agendas", que ha provocado "muchos perjuicios a muchos pacientes y una situación insostenible en muchos ámbitos".

Además, ha lamentado el "colapso" en la sanidad pública "con profesionales desbordados, insuficiente rastreadores, colas para las PCR", y todo ello "viendo, además, como en el proceso de vacunación mayores con otra patología tenían que desplazarse a otras localidades para vacunarse", un situación que "han denunciado los propios alcaldes".

Aguirre ha defendido que los centros de salud "han estado funcionando, con un personal implicado cien por cien" y que solo se han hecho "cierre puntuales en algunos módulos". Ha explicado que en los sitios con menor incidencia acumulada "se empieza a contemplar que el usuario pueda llamar y pedir la cita de forma oportuna, sin pasar por el criterio previo del centro de salud", pero, ha aclarado, estas personas "no podrán llega diez minutos antes, y habrá que aplicar medidas para garantizar que no hay contagios entre pacientes y de los propios profesionales del centro de salud".

"Intentamos poner normalidad y empezamos el 2 de marzo en la zona de Córdoba y los demás distritos sanitarios se irán sumando según su nivel de incidencia", ha señalado, para incidir en que los centros de salud "han funcionado al cien por cien durante toda la pandemia".

Sobre el desplazamiento a otros municipios para vacunarse se ha interesado también la socialista María José Sánchez Rubio, quien ha lamentado la situación en mucho pueblos, "donde hay caos al verse obligados los mayores a desplazarse a otros municipios", y donde ha denunciado también "aglomeración". Además, ha denunciado el caso de los ayuntamientos con menos de 150 personas con 80 años, a los que preguntaron "si tenían espacio para desplazarse la unidad móvil y al final no han ido y han parado las vacunaciones".

"Se están planteando criterios dispares que han permitido que en unos municipios sí se vacune en centros de salud a mayores de 80 años y en otros no", ha lamentado la diputada socialista, para añadir que

"ha habido caos y falta de transparencia en la campaña de vacunación en Andalucía".

Aguirre le ha respondido que "la percepción que nos llega es que está funcionando bastante bien" y que "uno de cada tres mayores de 80 años están vacunados", índice "más alto de España", al tiempo que ha añadido que "lleva razón" en una cosa, y es que en aquellas personas inmovilizadas con dependencia grado 3 hasta "ayer no dio la autorización Pfizer para movilizar las jeringas precargadas un mínimo de seis horas para ir a pinchar a lo domicilios". "Se está yendo de una forma planificada y ordenada y esperamos que nos lleguen más vacunas", ha subrayado.

Por último, el socialista Jesús María Ruiz ha preguntado por la recuperación de la asistencia no atendida en la pandemia, ante lo que Aguirre ha destacado que la actividad quirúrgica urgente y oncológica "no se ha suspendido a lo largo de toda la pandemia", que en cada zona básica de salud "hay como mínimo un punto de vacunación y que la atención primaria ha estado funcionando perfectamente". "Todo está recogido en los planes y perfectamente estructurado", ha remarcado.

Ruiz, por su parte, ha acusado al consejero de "no ver la realidad, o peor aún, de faltar a la verdad", para añadir que aunque la actividad quirúrgica urgente y oncológica no se ha suspendido, sí lo ha hecho toda la demás actividad programada y han quitado opciones para apelar al derecho de garantía de plazo desde el 14 de marzo". "Los centros de salud están colapsados, hay personas cuyo estado de salud se ha deteriorado, se ha incrementado el número de amputaciones en los diabéticos", ha enumerado, para añadir que "es indecente políticamente que alardeen de tener casi 900 millones de superávit y no tengan ningún plan para recuperar y salvar a estas personas".

El consejero de Salud ha negado que haya habido "una dejación de funciones" y ha destacado que "el aumento de recursos en beneficio de los pacientes".