El PSOE critica el "caos" en la gestión de Epremasa y acusa al PP de "falta de capacidad" para dirigirla

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este jueves el "caos" en la gestión del PP en la empresa pública que gestiona los residuos de toda la provincia de Córdoba, Epremasa, que lleva "años de mal funcionamiento no por falta de dinero, sino por falta de capacidad de quienes la dirigen", por lo que el Grupo Socialista ha exigido al presidente de la Corporación provincial, el popular Salvador Fuentes, que "asuma de una vez sus responsabilidades".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha resaltado que "los tribunales han anulado los contratos para gestionar las instalaciones del Complejo de Montalbán, que es donde se tratan los residuos de buena parte de la provincia, por fallos en la redacción de los documentos de la licitación, en la que incorporaron condiciones tan exageradas e injustificadas que prácticamente nadie podía presentarse".

Se trata de "un contrato de 229 millones de euros tirado a la basura por un error evitable", ha espetado Morales, que ha agregado que "lo más grave es que no ha sido la primera vez que ocurre, puesto que antes ya se anuló otro contrato de más de 700.000 euros por los mismos motivos", tal y como ha afirmado.

El socialista ha indicado que "estos problemas de gestión tienen sus consecuencias, como por ejemplo que el vertedero está funcionando con contratos de emergencia, ya que como no hay contratos nuevos listos, han tenido que prorrogar a toda prisa el servicio que extrae gases del vertedero para evitar que contaminen el entorno".

Asimismo, Morales ha señalado que las obras y mejoras "no avanzan, y que este año han tenido que mover al presupuesto de 2026 más de ocho millones de euros en obras que no se terminaron en 2025, acumulando retrasos que afectan a toda la provincia", ha lamentado.

Además, el portavoz socialista ha advertido de que "se puede perder dinero europeo dado que España tiene acceso a fondos europeos para modernizar la gestión de residuos". "Si los contratos no se firman a tiempo, esos plazos se pierden y el dinero puede no llegar", ha alertado.

Morales ha avisado de que el Grupo Socialista "no va a mirar para otro lado" y que "la provincia de Córdoba paga para que Epremasa funcione bien, no para que acumule contratos fallidos, prórrogas de urgencia e inversiones que nunca llegan", por lo que ha pedido "al PP y a Salvador Fuentes que expliquen públicamente qué está pasando, y si no son capaces de gestionar Epremasa bien, que dejen paso a quien sí pueda hacerlo".