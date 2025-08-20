El PSOE critica el "cierre" durante este mes de la Casa Museo Manuel de Falla de Granada "por falta de personal"

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha denunciado este miércoles el "cierre del 9 al 18 de agosto" de la Casa Museo de Manuel de Falla "por falta de personal".

En una nota, el edil socialista ha sostenido que este cierre demuestra la "falta de previsión y la nefasta gestión cultural" del equipo de gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo (PP), al tiempo que ha advertido de que dicho cierre "se ha conocido a través de la cuenta de Instagram de la Casa Museo, y no es un caso aislado, ya que, a lo largo de este año, este espacio ha cerrado de forma puntual en varias ocasiones, al igual que la Huerta de San Vicente", alegando "motivos técnicos" que, a juicio del PSOE, "enmascaran una evidente falta de planificación".

El viceportavoz ha advertido de la "gravedad" de estos cierres en un año "crucial" para la Candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, y al respecto ha aseverado que "no podemos permitir que los museos de titularidad municipal permanezcan cerrados ni un solo día, dando una imagen de abandono, dejadez y desidia por parte de sus responsables".

Para Castillo, la situación es "especialmente preocupante" en el caso de la Casa de Manuel de Falla, un lugar "clave para la cultura granadina y europea". Así, ha destacado que en el Carmen de Falla, el compositor recibió a numerosas personalidades de la cultura europea como los franceses Maurice Ravel y Darius Milhaud, la clavecinista polaca Wanda Landowska o el hispanista británico John Trend, lo que lo convierte en "un símbolo de la conexión de Granada con el resto del continente".

"De nada sirve que la alcaldesa se haga tantas fotos para apoyar la candidatura si el Ayuntamiento no tiene personal y sus responsables hacen una gestión tan deficiente", ha sentenciado Castillo, exigiendo al gobierno municipal del PP que "tome medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento de los museos de la ciudad y evitar que se repitan estos cierres, que perjudican la imagen de Granada como referente cultural".

Para concluir, el socialista ha criticado que "la falta de personal, de organización, y la gestión del 'tijeretazo' de Carazo hayan provocado que, en pleno mes de agosto, con la ciudad llena de turistas, uno de nuestros buques insignias de la cultura haya tenido que cerrar su puertas dejando de manifiesto que, lejos de mejorar la política cultural de esta ciudad, el PP la está llevando al límite", ha finalizado el representante del PSOE.