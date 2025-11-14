PSOE critica citas a 19 días en centros de salud de la provincia de Jaén

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía "tiene ya las citas a 19 días" en centros de salud de la provincia de Jaén, mientras "nadie sabe qué paso con aquel plan de choque que la Junta anunció para ser atendidos en 48 horas".

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha subrayado que "es insoportable tener que esperar casi 20 días para ser atendido por el médico de cabecera" y ha mantenido que "en la práctica esto supone tener cerradas las puertas del centro de salud".

""En esta situación de bloqueo de la atención primaria, la persona que está enferma tiene que irse a las Urgencias, con el riesgo de colapsarlas, o directamente a la privada, a rascarse el bolsillo, que es lo que está promoviendo Moreno Bonilla", ha dicho Gámez.

Ha añadido que "esto no ocurría en 2018" y "este grave retroceso de nuestros centros de salud tiene la firma de Moreno Bonilla y del PP". Además, ha reprochado al presidente de la Junta "que no diga la verdad y que se parapete detrás de planes de choque que no existen".

Para los socialistas, Moreno "ha venido a destruir la sanidad pública y a favorecer que unos pocos hagan negocio con la salud de todos", pero "en vez de reconocerlo, anuncia planes que luego no ejecuta para intentar engañar a la gente sobre sus verdaderas intenciones".

La parlamentaria señala que la situación de los centros de salud es "la punta del iceberg" en el "hundimiento" del sistema sanitario público y que en Jaén "está siendo especialmente dramático".

Como ejemplos, Gámez ha apuntado que el Hospital de Jaén "está en situación crítica, con quirófanos cerrados, listas de espera en especialidades de hasta dos años y medio, resonancias y tomógrafos que funcionan a medio gas mientras derivan estas pruebas a la privada, déficit de radiólogos, y ahora tampoco hay logopedas". A esto le ha sumado la falta de pediatras en toda la provincia y el "desmantelamiento imparable de todos los hospitales comarcales".