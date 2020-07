El PSOE critica que "la corrupción política del PP" marca la agenda de Granada

GRANADA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Municipal en el PSOE de Granada, María Arnedo, ha hecho balance este domingo del curso político que finaliza y del primer año de mandato del bipartito de PP y Ciudadanos, y ha lamentado que "la corrupción política del PP" marca la agenda de la ciudad.

"Con la derecha gobernando nada cambia. Cada vez que gobierna, Granada se paraliza y la agenda viene marcada por las mentiras y los casos turbios que convirtieron a la ciudad en el epicentro de la corrupción política en España en 2016", manifiesta en un comunicado la socialista, en referencia a la sentencia del caso Serrallo, conocida esta misma semana y que condena a siete años de inhabilitación a la anterior responsable del Urbanismo en Granada, en la etapa del gobierno del PP.

A juicio de Arnedo, esto "confirma lo que sustentó la base de todas las denuncias, las prácticas irregulares de un PP que jugó al Monopoly con Granada, permitiendo el enriquecimiento de unos cuantos y, lo realmente grave, empobreciendo las arcas municipales y asfixiando a nuestra ciudad".

Para Arnedo, el papel de Ciudadanos en todo esto "ha sido tristemente perjudicial" para la ciudad, ya que el partido del actual alcalde, Luis Salvador (Cs), "siempre que ha podido, ha sido la muleta del PP", pues "lo hizo en 2015, lo volvió hacer durante el resto del mandato, dando la espalda al proyecto de Paco Cuenca (PSOE), y lo hace ahora apoyándose en los mismos que generaron la deuda de 300 millones en nuestro Ayuntamiento".

Por esa misma razón, la socialista entiende que el actual bipartito es "lo peor que le ha podido pasar" a una ciudad que desde el 2016 hasta el 2019 "recuperó la ilusión y el color en manos del gobierno socialista" y que ahora, a su juicio, "ha retrocedido a los peores momentos de su historia democrática". "El bipartito ha convertido al Ayuntamiento en una institución menos transparente, menos social, menos abierta", subraya.

La responsable ha lamentado la "parálisis absoluta" a la que PP y Cs tienen sometida a Granada con "un gobierno incapacitado y que se ha visto desbordado por la crisis del Covid-19, a diferencia del comportamiento y la actitud valiente y decidida del Gobierno de España".

"El bipartito se ha escondido en una crisis ante la que no ha sido capaz de ofrecer ni una sola respuesta. Desde marzo, Salvador ha dejado abandonadas a miles de familias que han perdido todo, con una gestión nefasta de los servicios sociales municipales, denunciado por la propia plantilla del Ayuntamiento; ha mentido a comerciantes y autónomos, a quienes prometió no cobrarles la tasa industrial de basura para justo después darles un golpe terrible a sus cuentas y, a estas alturas, sin devolverles un céntimo de lo indebidamente cobrado; ha dejado tirado al comercio de Granada al no ofrecerle una sola medida para ayudarle a salir de esta crisis", insiste la socialista.

PAPEL DEL PSOE LOCAL

La secretaria de Política Municipal, en cambio, ha destacado el papel que el PSOE local lleva a cabo desde la oposición, pues sus concejales "han hecho gala de una enorme responsabilidad al permitir la aprobación de los presupuestos, los primeros desde 2015, atendiendo al mandato recibido de los cientos de personas con las que el PSOE se ha sentado desde que empezara el mandato" y, concretamente, la crisis del Covid-19.

Por el contrario, Arnedo cifra en cuatro los únicos hechos reconocibles de Luis Salvador durante el primer año de este mandato: "salir de manera indisimulada a reunirse con dirigentes del PP en Madrid y Sevilla para que lo saquen de Granada porque la Alcaldía ya le quema en las manos por pura incompetencia"; "dar la callada por respuesta" ante los "ataques" protagonizados por la Junta de Andalucía a Granada, que ejemplifica en "cierres" de los centros de salud por las tardes, el traslado a Sevilla de la gestión del Parque de las Ciencias o el "cierre" de la Escuela Andaluza de Salud Pública; "rechazar 12 millones de euros para el empleo" que la Unión Europea había entregado a la ciudad; y "el ridículo nacional cada vez que ha hablado sobre el virus, llegando a fomentar la inmunidad de rebaño para la ciudad".