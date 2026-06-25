PSOE-A critica el "desastre organizativo" del Infoca del que culpa a la Junta y por el que ve vidas "en peligro"

El parlamentario autonómico por Huelva y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz socialista por Huelva y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha denunciado este jueves "la improvisación y el desastre organizativo" que, en su opinión, se da en el dispositivo autonómico contra incendios forestales, el Infoca, y por el que "se está poniendo en peligro la vida de la gente".

Así lo ha señalado el representante del PSOE-A en una nota y un audio remitido a los medios en los que Mario Jiménez ha alertado de que, en plena "temporada alta" de incendios forestales en Andalucía, el dispositivo del Infoca "no está cubierto al cien por cien" en sus efectivos, y con los bomberos forestales que están ya incorporados "no se está pudiendo atender con seguridad" los fuegos registrados en toda la comunidad autónoma por "falta de personal suficiente", y porque "no se tienen los medios adecuados".

"Se está poniendo en peligro la vida de la gente", ha incidido Mario Jiménez, y ha acusado además al Gobierno del PP-A de estar "jugando con la vida de los bomberos y con el patrimonio forestal y medioambiental de Andalucía" con una gestión "deficiente" que, según ha abundado, está causando "el peor inicio de la temporada de alto riesgo de incendios en la historia del Infoca".

El representante socialista ha recalcado que la representación sindical del dispositivo lleva "semanas denunciando", como el PSOE-A, la "desorganización" del dispositivo de lucha contra los incendios forestales, "sin respuesta" por parte del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, y su Gobierno del PP-A, según ha censurado.

Así las cosas, Mario Jiménez ha considerado "intolerable" que ahora, un mes después del comienzo del periodo de máximo riesgo de fuegos en la comunidad, "se sacan a concurso más de 100 plazas de auxiliares de agentes para reforzar el operativo".

Ha agregado que, según alertan los sindicatos, "la falta de personal suficiente impide que los bomberos forestales puedan atacar el fuego de manera segura", con retenes "de a tres a cuatro" efectivos, pese a que la normativa establece que "tiene que haber, como mínimo, siete personas para ir a la cabeza de un incendio".

Esta falta de efectivos está causando, según ha añadido Jiménez, "que no haya conductores y muchos vehículos estén inmovilizados, porque no se pueden dotar con los dos efectivos al volante que establece la norma para poder acceder a un incendio".

El representante socialista ha sumado como "incumplimientos" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la gestión del Infoca que "hasta hace muy pocas semanas" los bomberos han tenido que "lavar en sus casas los equipos de protección individual (EPI), porque desde la Junta no se había sacado a tiempo el concurso de adjudicación de estas tareas especializadas, contraviniendo el plan de riesgos laborales de la propia agencia de emergencias", según ha abundado.

"Si se une la inejecución de los fondos previstos para tareas de silvicultura y prevención, estamos ante una situación desastrosa, posiblemente el peor inicio de campaña de incendios de toda nuestra historia reciente", ha aseverado Mario Jiménez, que en esa línea ha criticado la "gestión que se dedica sólo a la propaganda y a que Moreno Bonilla se haga una foto con los bomberos forestales como si fueran extras de una película que saca Canal Sur".

RECLAMACIÓN DE UNA "AUDITORÍA"

Jiménez ha reiterado la reclamación que realizan desde el PSOE-A de una auditoría sobre "los medios con lo que cuenta el Infoca", toda vez que, según ha advertido, desde el PP en la Junta "se está engañando a la población y a los propios trabajadores" en la seguridad ante el fuego este verano.

"Se está mintiendo y, con ello, se está jugando con la vida de los bomberos y con el patrimonio forestal y medioambiental de Andalucía", ha agregado el representante del PSOE-A antes de apostillar que "la realidad es que ni el dispositivo está cubierto ni están todos los bomberos que deberían estar, ni están las medidas de seguridad establecidas, ni los vehículos están funcionando correctamente ni hay dotación suficiente para abordar los incendios con garantías", ha concluido.